La SEC poursuit Binance et le PDG Changpeng Zhao pour violation des valeurs mobilières américaines

La Securities and Exchange Commission a déposé 13 accusations contre Binance le plus grand échange cryptographique au monde, et son co-fondateur Changpeng Zhao, alléguant qu’ils ont tous deux mélangé des milliards de dollars de fonds d’utilisateurs et les ont envoyés à une société européenne contrôlée par Zhao.

Le régulateur américain a allégué que Zhao et sa bourse avaient travaillé pour renverser « leurs propres contrôles » afin de permettre aux investisseurs et clients américains fortunés de continuer à négocier sur la bourse internationale non réglementée de Binance.

Zhao a rejeté les accusations sur Twitter en disant « 4 », un refrain populaire dans la communauté de Binance exhortant les utilisateurs à ignorer la peur, l’incertitude et le doute, ou « FUD ».

La SEC a allégué que Binance et Zhao avaient violé les dispositions « critiques » des lois fédérales sur la sécurité, y compris les transactions personnelles et la manipulation du marché, par le biais de Merit Peak Limited et de Sigma Chain, toutes deux contrôlées et détenues par Zhao.

Merit Peak, une société basée aux îles Vierges britanniques, était l’un des « premiers teneurs de marché » sur la plate-forme américaine de Binance, selon la SEC. Zhao est le bénéficiaire effectif de la société.

La plainte intervient après que la CFTC a déposé des accusations similaires contre l’échange de crypto, alléguant qu’il n’a pas empêché les clients américains d’y accéder.

« Nous publierons une réponse une fois que nous verrons la plainte », a déclaré Zhao sur Twitter. « Les médias obtiennent l’information avant nous. »

Les accusés ont fait preuve d’un « mépris flagrant » de la loi fédérale, a allégué la SEC. La plainte comprenait une ventilation « de haut niveau » de la structure de propriété de Binance, Zhao et ses véhicules de détention contrôlant prétendument 100% des différentes entités de Binance et Binance.US.