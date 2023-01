La SEC met fin à l’enquête sur le délit d’initié de Richard Burr

Le sénateur américain Richard Burr (R-NC), membre de haut rang du Comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions, donne le discours d’ouverture à l’audience de confirmation de Xavier Becerra, le candidat du président américain Joe Biden au poste de secrétaire à la santé et aux services sociaux, à la Capitole des États-Unis à Washington, le 23 février 2021.

La loi interdit aux membres du Congrès d’utiliser des informations non publiques qu’ils obtiennent par le biais de leurs fonctions officielles pour tirer profit de transactions boursières.

La SEC, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires jeudi, avait précédemment déclaré dans des documents judiciaires que l’agence “enquêtait sur la question de savoir si [Burr] vendu des actions sur la base d’informations non publiques.”

Leurs ventes ont eu lieu après que Burr ait reçu des informations sur la menace de la pandémie de coronavirus, et un jour où Burr et Fauth se sont entretenus lors d’un très court appel téléphonique.

La SEC regardait le républicain Burr et son beau-frère Gérald Fauth qui est assis sur un office fédéral dans une enquête civile sur leurs ventes d’actions le même jour en février 2020, une semaine avant que les marchés boursiers aux États-Unis et ailleurs ne s’effondrent à la suite de la pandémie de Covid-19.

Les Commission de Sécurité et d’Echanges a mis fin à son enquête sur le délit d’initié de l’ancien sénateur américain. Richard Burer de Caroline du Nord et son beau-frère sans prendre de mesures contre l’un ou l’autre des hommes, ont déclaré vendredi leurs avocats.

Les département de la Justice plus tôt avait clos une enquête criminelle sur Burr et Fauth sans prendre de mesures contre l’un ou l’autre des hommes.

Dans le cadre de cette enquête criminelle, Burr s’est fait saisir son téléphone portable par le FBI en mai 2020, ce qui l’a conduit s’écarter en tant que président de la Comité sénatorial spécial du renseignement.

Burr, dans une déclaration fournie à CNBC vendredi, a déclaré: “Cette semaine, la SEC m’a informé qu’elle avait conclu son enquête sans action.”

“Je suis heureux d’avoir cette affaire dans le rétroviseur alors que je commence ma retraite du Sénat après près de trois décennies de service public”, a déclaré Burr.

Dans sa propre déclaration, son avocate Alice Fisher a déclaré: “Nous avons toujours cru que c’était le bon résultat.”

Burr “est heureux de mettre cette affaire derrière lui alors qu’il entame sa retraite de son service dévoué au Sénat”, a déclaré Fisher.

Dans un communiqué, l’avocat de Fauth, F. Joseph Warin, a déclaré: “La SEC a clos son enquête sur notre client.”

“Nous sommes ravis que la SEC et le DOJ aient clôturé leurs enquêtes de manière appropriée sans aucune découverte de délit d’initié”, a déclaré Warin. “M. Fauth se réjouit de poursuivre sa fonction publique et son leadership dans l’industrie du transport.”

Burr, comme d’autres sénateurs, avait été informé par des responsables fédéraux de la santé au début de 2020 du coronavirus avant qu’il ne commence à se propager largement aux États-Unis, entraînant des blocages à l’échelle nationale et une diminution des activités commerciales.

À l’époque, Burr, en raison de son appartenance au comité du renseignement, avait accès à des rapports de renseignement classifiés contenant de terribles avertissements sur la pandémie.

Fauth, qui est le frère de la femme de Burr, est membre et ancien président du National Mediation Board, une agence qui facilite les relations patronales-syndicales dans les industries ferroviaires et aériennes américaines.

La SEC dans des dossiers judiciaires a déclaré que le 13 février 2020, Burr a appelé son agent de change et lui a ordonné de vendre plus de 1,65 million de dollars d’actions. Les avoirs représentaient “toutes les actions sauf une dans le compte de retraite individuel conjoint de lui et de sa femme … portefeuille”.

Près de trois heures plus tard, Burr a appelé le téléphone portable de Fauth pour un appel qui a duré 50 secondes, a indiqué la SEC.

Une minute ou moins après cela, Fauth a appelé son agent de change principal, qui n’a pas répondu, a indiqué la SEC dans des documents. Fauth a ensuite appelé un deuxième courtier dans les deux minutes et “lui a ordonné de vendre plusieurs actions sur le compte de sa femme”, révèle le dossier.

Ce courtier a vendu entre 97 000 $ et 280 000 $ d’actions de Fauth dans six sociétés, dont plusieurs ont fini par voir leurs actions chuter dans les semaines suivantes, indique le dossier.

Après que les ventes d’actions de Burr ont été révélées en mars 2020, il a déclaré: “Je me suis appuyé uniquement sur les informations publiques pour guider ma décision concernant la vente d’actions.”

“Plus précisément, j’ai suivi de près les reportages quotidiens sur la santé et la science de CNBC depuis ses bureaux asiatiques à l’époque”, a déclaré Burr à l’époque.