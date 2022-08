La SEC met en garde les investisseurs en crypto contre les escrocs qui exploitent leur peur de passer à côté des médias sociaux

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a mis en garde contre les escrocs exploitant le souci des investisseurs de passer à côté (FOMO) sur les réseaux sociaux. “Si une” opportunité “d’investissement dans la cryptographie semble trop intelligente pour être vraie, c’est très probablement le cas”, a averti la SEC.

La SEC affirme que les escrocs utilisent généralement les médias sociaux pour escroquer les investisseurs

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a publié lundi une alerte capitaliste intitulée “Médias sociaux et fraude à l’investissement”.

Le bureau d’éducation et de soutien capitaliste de la SEC a averti que “les fraudeurs utilisent généralement les médias sociaux pour arnaquer les investisseurs”. Encourageant les investisseurs à être sceptiques et à “ne jamais construire des choix d’investissement basés principalement entièrement sur des données provenant de plateformes ou d’applications de médias sociaux”, le régulateur des valeurs mobilières a décrit :

Les fraudeurs pourraient exploiter l’inquiétude des investisseurs de manquer des investisseurs sur les réseaux sociaux dans des escroqueries d’investissement «crypto».

“Si une” opportunité “d’investissement dans la cryptographie semble trop intelligente pour être vraie, c’est très probablement le cas”, a souligné la SEC. “Les promesses de retours sur investissement élevés, avec très peu ou pas de risque, sont des signes avant-coureurs classiques de fraude.”

Les fraudeurs peuvent également afficher des rendements historiques irréels sur leurs sites Web, montrant des rendements d’investissement élevés comme le moyen le plus simple d’attirer les investisseurs dans leurs stratagèmes.

Quiconque envisage de financer des actifs cryptographiques ou tout investissement lié à la cryptographie devrait “prendre le temps de savoir comment l’investissement fonctionne”, a suggéré le chien de garde des valeurs mobilières. “Consultez les antécédents (y compris la licence ET le statut d’enregistrement) de toute personne vous accordant un investissement dans des titres exploitant l’outil de recherche sur capitalist.gov.”

Outre la SEC, de nombreux régulateurs américains différents ont mis en garde contre les escroqueries à la crypto-monnaie. Récemment, les autorités ont mis en garde contre le fait que l’escroquerie de crypto-monnaie « de boucherie de porc » devenait extrêmement populaire. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a récemment mis en garde conjointement les investisseurs en cryptographie de ne pas tomber dans le piège de l’arnaque à l’extraction de liquidités.

Selon la société d’analyse de chaînes de blocs Chainalysis, les volumes de cryptographie illicite ont diminué de 15 % au cours des six premiers mois de cette année, par rapport à l’année précédente. Plus précisément, “le chiffre d’affaires total des escroqueries pour 2022 s’élève actuellement à 1,6 milliard de dollars, 65% de moins que partout où il se trouvait jusqu’en juillet 2021, et cette baisse semble couplée à une baisse des coûts dans différentes devises”, a noté la société.

