La SEC inflige une amende de 5 millions de dollars à Bloomberg pour violation de la divulgation des prix des titres à revenu fixe

L’ancien maire de New York Michael Bloomberg prend la parole lors d’une réunion avec les lauréats et finalistes du prix Earthshot au Glasgow Science Centre lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) à Glasgow, Écosse, Grande-Bretagne, le 2 novembre 2021.

La Securities and Exchange Commission une amende Bloomberg Finance LP 5 millions de dollars pour régler les poursuites civiles accusant la société d’avoir induit ses clients en erreur sur la façon dont elle a calculé les prix de certains titres, a annoncé lundi l’agence.

La SEC a constaté que la société n’avait pas divulgué les méthodologies qu’elle avait utilisées pour évaluer certains titres à revenu fixe aux utilisateurs de son service d’abonnement payant, BVAL, d’au moins 2016 à octobre 2022.

Certains des prix étaient basés sur un seul point de données, comme une citation de courtier unique, a déclaré l’agence, qui ne suivait pas les méthodologies qu’elle avait précédemment déclarées utilisées pour calculer les évaluations. L’action aurait pu affecter le prix auquel les titres sont offerts ou négociés sur la plateforme, a déclaré la SEC.

Bloomberg Finance LP a réglé 5 millions de dollars. L’ancien maire de New York et ancien candidat à la présidentielle Michael Bloomberg est propriétaire de la société mère Bloomberg LP, une société de données et de médias. Bloomberg, qui n’a ni admis ni nié les conclusions, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

“Bloomberg a assumé un rôle essentiel en tant que service de tarification pour les participants aux marchés des titres à revenu fixe et il incombe à Bloomberg, ainsi qu’aux autres services de tarification, de fournir des informations précises à leurs clients sur leurs processus d’évaluation”, a déclaré Osman Nawaz. , chef de la division des instruments financiers complexes de la SEC. “Cette affaire souligne que nous tiendrons les fournisseurs de services, tels que Bloomberg, responsables des fausses déclarations qui ont un impact sur les investisseurs.”

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.