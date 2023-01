La SEC inflige une amende à l’ancien PDG de McDonald’s, Steve Easterbrook, qui a trompé les investisseurs au sujet de son licenciement

La Securities and Exchange Commission a accusé l’ancien McDonalds Lundi, le PDG Steve Easterbrook a déformé son licenciement de novembre 2019.

Easterbrook a accepté une amende de 400 000 $, sans admettre ni nier les réclamations, et se verra interdire de servir en tant que dirigeant ou administrateur pour toute société déclarant auprès de la SEC pendant cinq ans.

Le conseil d’administration de McDonald’s a licencié Easterbrook en 2019 pour une relation consensuelle avec un employé, ce qui a violé la politique de fraternisation de l’entreprise. Cependant, il n’a pas été congédié pour un motif valable, ce qui lui a permis de recevoir une indemnité de départ.

Des mois plus tard, le géant de la restauration rapide a poursuivi son ancien directeur général, affirmant qu’il avait commis une fraude et menti pour dissimuler d’autres relations inappropriées avec des employés. En décembre 2021, les deux parties ont réglé le procès et McDonald’s a réussi à récupérer l’indemnité de départ d’Easterbrook, évaluée à 105 millions de dollars.

Un représentant d’Easterbrook n’était pas immédiatement disponible pour commenter lundi.

“Lorsque les dirigeants d’entreprise corrompent les processus internes pour gérer leur réputation personnelle ou se remplir les poches, ils enfreignent leurs devoirs fondamentaux envers les actionnaires, qui ont droit à la transparence et à un traitement équitable de la part des dirigeants”, a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la division de l’application de la SEC, dans un rapport.

L’agence a également constaté que McDonald’s avait violé l’Exchange Act, qui interdit aux entreprises de fausses déclarations et d’omissions importantes dans les déclarations de procuration envoyées aux actionnaires, mais n’impose pas de sanction financière à McDonald’s en raison de sa coopération “substantielle” avec l’agence au cours de son enquête.

McDonald’s n’a ni admis ni nié les conclusions de la SEC. Dans un communiqué, la société a déclaré que les actions de la SEC renforcent ce qu’elle a déjà dit sur sa gestion de l’inconduite d’Easterbrook.

“La société continue de veiller à ce que nos valeurs fassent partie de tout ce que nous faisons, et nous sommes fiers de notre forte culture de “parler” qui encourage les employés à signaler tout comportement de tout employé, y compris le PDG, qui ne correspond pas à nos attentes”, a déclaré McDonald’s. m’a dit.