La SEC inflige une amende à Goldman Sachs pour informations commerciales inexactes

WASHINGTON — La Securities and Exchange Commission des États-Unis a annoncé vendredi une amende de 6 millions de dollars contre Goldman Sachs pour avoir fourni des informations commerciales incomplètes et inexactes au régulateur.

Le géant bancaire a soumis plus de 22 000 « feuilles bleues » déficientes sur une période d’environ 10 ans, affectant au moins 163 millions de transactions, selon la SEC. commande. La SEC envoie régulièrement ces demandes électroniques aux courtiers pour obtenir des informations sur les opérations sur titres afin d’identifier les acheteurs et les vendeurs.

« Les entreprises doivent fournir des données complètes et précises en réponse à nos demandes », a déclaré Thomas P. Smith Jr., directeur régional associé au bureau régional de la SEC à New York. dit dans un communiqué. « Les données de la feuille bleue sont essentielles à la capacité de la Commission à remplir ses fonctions d’application et de réglementation, à protéger les investisseurs et à maintenir l’intégrité du marché. »

Goldman, qui a reconnu les conclusions, a accepté l’amende et la censure.

La société est « heureuse d’avoir résolu ce problème », a déclaré à CNBC Abbey Collins, porte-parole de Goldman Sachs. Collins a également noté que Goldman « est en train de remédier à ses dernières catégories de déficiences de l’EBS et de soumettre à nouveau l’EBS corrigé à la Commission ».

L’entreprise a auto-déclaré 29 des 43 types d’erreurs détectées par la SEC après un examen interne. Mais la SEC a également constaté que Goldman ne disposait pas de processus internes suffisants pour vérifier l’exactitude de ses soumissions sur la feuille bleue.