La SEC inflige une amende à Austin Mahone et Soulja Boy pour la promotion de la cryptographie

De gauche à droite : Soula Boy dans le clip de « Crank That (Soulja Boy) » en 2007 et Austin Mahone dans le clip de « Mmm Yeah » en 2014. Capture d’écran: Gizmodo

Soulja Boy et Austin Mahone sont deux noms de la musique que vous n’avez peut-être pas entendus depuis un moment. Après avoir tenté de rester pertinents en chassant la bulle cryptographique avant qu’elle n’éclate, les deux musiciens sont désormais dans la ligne de mire du Securities and Exchange Committee après leurs efforts pour promouvoir la cryptomonnaie Tronix.

Apple dévoile ses iPhone 15 et Apple Watch Series 9

Protos rapports que Mahone et Soulja Boy, dont s’appelle DeAndre Cortez Way, a perdu un procès intenté en mars par la SEC. Le procès a également nommé Justin Soleil, un entrepreneur en crypto qui a fondé la crypto-monnaie Tronix et son système d’exploitation TRON. Sun a également acquis BitTorrent en 2018. Mahone et Way ont été poursuivis pour avoir fait de la publicité pour Tronix sans révéler qu’ils avaient été payés. Mahone aurait un an pour payer à la SEC les 7 507 $ qui lui ont été versés par la société de Sun ainsi que 682 $ d’intérêts, en plus d’une amende de 37 535 $ provenant de la commission.

« Ce cas démontre une fois de plus le risque élevé les investisseurs sont confrontés lorsque des titres d’actifs cryptographiques sont proposés et vendus sans divulgation appropriée », a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler, dans un communiqué. communiqué de presse en mars. « Comme cela a été allégué, Sun et ses sociétés ont non seulement ciblé les investisseurs américains dans leurs offres et ventes non enregistrées, générant des millions de produits illégaux aux dépens des investisseurs, mais ils ont également coordonné des transactions fictives sur une plateforme de négociation non enregistrée pour créer l’apparence trompeuse d’un trading actif. dans [Tronix].»

Way, en revanche, a je n’ai tout simplement pas répondu à la SEC, son amende totale est donc actuellement inconnue. Le procès nomme également l’actrice Lindsay Lohan, l’influenceur devenu boxeur Jake Paul, l’actrice de films pour adultes Kendra Lust, le rappeur Lil Yachty et les auteurs-compositeurs-interprètes R&B Akon et Ne-Yo.

Le procès et les accusations ultérieures sont un autre exemple de la répression par la SEC du battage médiatique autour de la cryptographie. après que la bulle ait sans doute éclaté. Samuel Bankman-Fried du défunt FTX était la baleine blanche crypto de la SEC après l’échange cryptographique a implosé de façon spectaculaire l’automne dernier. La commission facturée à Bankman-Fried en décembre 2022 en utilisant les fonds des clients de FTX pour financer sa branche de financement Alameda Research.