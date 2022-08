La SEC inculpe 11 personnes dans un présumé stratagème crypto Ponzi de 300 millions de dollars

En Lundi, la Securities and Exchange Commission a déclaré il a accusé 11 personnes pour leur rôle dans la création et la promotion d’une pyramide cryptographique et d’un système de Ponzi prétendument frauduleux qui ont levé plus de 300 millions de dollars auprès de millions d’investisseurs de détail dans le monde, y compris aux États-Unis.

Le programme, appelé Forsage, prétendait être une plate-forme de contrats intelligents décentralisée et permettait à des millions d’investisseurs de détail de conclure des transactions via des contrats intelligents fonctionnant sur les chaînes de blocs Ethereum, Tron et Binance. Mais sous le capot, la SEC allègue que pendant plus de deux ans, la configuration a fonctionné comme un système pyramidal standard, dans lequel les investisseurs réalisaient des bénéfices en recrutant d’autres personnes dans l’opération.

Dans un communiqué, la SEC a ajouté que Forsage exploitait une structure typique de Ponzi, dans laquelle elle aurait utilisé des actifs de nouveaux investisseurs pour payer les précédents.

“Comme l’allègue la plainte, Forsage est un système pyramidal frauduleux lancé à grande échelle et commercialisé de manière agressive auprès des investisseurs”, a écrit Carolyn Welshhans, chef par intérim de la Crypto Assets and Cyber ​​Unit de la SEC.

“Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en concentrant leurs stratagèmes sur les contrats intelligents et les chaînes de blocs.”

Forsage, via sa plate-forme d’assistance, a refusé de proposer une méthode pour contacter l’entreprise et n’a fait aucun commentaire.

Quatre des onze personnes inculpées par la SEC sont les fondateurs de Forsage. On ne sait pas où ils se trouvent actuellement, mais on savait qu’ils vivaient pour la dernière fois en Russie, en République de Géorgie et en Indonésie.

La SEC a également inculpé trois promoteurs basés aux États-Unis qui ont approuvé Forsage sur leurs plateformes de médias sociaux. Ils n’étaient pas nommés dans le communiqué de la SEC.

Forsage a été lancé en janvier 2020, et les régulateurs du monde entier ont tenté à plusieurs reprises de le fermer depuis lors. Des actions en cessation et d’abstention ont d’abord été intentées contre Forsage en septembre 2020 par la Securities and Exchange Commission des Philippines, puis, en mars 2021, par le Montana Commissioner of Securities and Insurance. Malgré cela, les accusés auraient continué à promouvoir le stratagème tout en niant les allégations dans plusieurs vidéos YouTube et par d’autres moyens.

Deux des accusés, qui n’ont ni admis ni nié les allégations, ont accepté de régler les accusations, sous réserve de l’approbation du tribunal.