La SEC enquête sur l’acquisition d’Illumina over Grail

La Securities and Exchange Commission enquête Illuminé à propos de son acquisition controversée de 7,1 milliards de dollars du développeur de tests contre le cancer Graala déclaré la société de séquençage d’ADN dans un communiqué sur les valeurs mobilières dépôt tard jeudi.

Le mois dernier, la SEC a informé Illumina de l’enquête et a demandé des documents et des communications liés à l’accord. L’agence a également demandé des déclarations et des divulgations sur la « conduite et la rémunération » de certains membres de la direction d’Illumina et de Grail, selon le dossier.

Illumina, dans le dossier, a déclaré qu’il coopère avec la SEC. Un porte-parole de l’agence n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur l’enquête.

Les actions d’Illumina ont chuté d’environ 4 % vendredi.

L’enquête de la SEC ne fait que mettre plus de pression sur Illumina, qui a perdu de grosses sommes d’argent depuis la conclusion de l’accord en août 2021. La valeur marchande de l’entreprise est tombée à environ 28 milliards de dollars, contre environ 75 milliards de dollars le mois de la conclusion de l’accord.

L’accord Grail d’Illumina a également fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs antitrust aux États-Unis et dans l’Union européenne.

La Commission européenne, l’organe exécutif de l’UE, a infligé une amende record de 476 millions de dollars à Illumina le mois dernier pour avoir conclu l’acquisition sans obtenir au préalable l’approbation réglementaire.

L’amende est venue après la commission bloqué l’accord en septembre par crainte d’étouffer l’innovation et le choix des consommateurs sur le marché émergent des tests de détection du cancer.

Illumina a fait appel la décision de la Commission européenne, arguant que l’organisme n’était pas compétent pour bloquer la fusion entre les deux sociétés américaines.

Illumina s’attend à une décision finale sur un appel à la fin de 2023 ou au début de 2024. C’est également à ce moment-là que la société prévoit d’entendre le résultat de son appel d’une ordonnance similaire de la Federal Trade Commission des États-Unis.

Illumina a déclaré qu’il céderait Grail s’il perdait l’un ou l’autre des appels.

La détermination d’Illumina à conserver Grail a déclenché une confrontation animée par procuration avec l’investisseur activiste Carl Icahn, qui détient une participation de 1,4 % dans la société. Une grande partie de l’opposition d’Icahn découle de la décision d’Illumina de clôturer l’acquisition sans obtenir l’approbation des régulateurs antitrust.

Illumina pense qu’il peut accroître la disponibilité, l’abordabilité et la rentabilité du test Galleri de Grail, qui peut dépister plus de 50 types de cancers grâce à une seule prise de sang.