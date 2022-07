La SEC élargit son enquête sur les divulgations d’Elon Musk à propos de Twitter

La Securities and Exchange Commission a élargi son enquête pour savoir si Elon Musk a correctement divulgué son investissement dans Twitter et ses intentions pour la société de médias sociaux, a révélé l’agence jeudi dans un dossier.

En réponse, l’équipe juridique de M. Musk a déclaré qu’il n’avait pas changé ses plans et cherchait simplement plus d’informations sur Twitter. “Malgré le désir de M. Musk d’obtenir des informations pour évaluer le spam potentiel et les faux comptes, il n’y a eu aucun changement important dans les plans et propositions de M. Musk concernant la transaction proposée à ce moment-là”, a écrit Mike Ringler, un avocat de M. Musk. dans un lettre en juin à la SEC