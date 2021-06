La SEC dit qu’elle surveille la volatilité continue de certaines actions

L’AMC Empire 25 au large de Times Square est ouvert alors que les cinémas de New York rouvrent pour la première fois en un an après la fermeture du coronavirus, le 5 mars 2021.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré lundi qu’elle surveillait de près le commerce sauvage des actions mème récemment pour assurer la stabilité du marché.

« Le personnel de la SEC continue de surveiller le marché à la lumière de la volatilité continue de certaines actions pour déterminer s’il y a eu des perturbations du marché, des transactions manipulatrices ou d’autres comportements répréhensibles », a déclaré un porte-parole de la SEC à CNBC. « En outre, nous agirons pour protéger les investisseurs particuliers si des violations des lois fédérales sur les valeurs mobilières sont constatées. »

Le commentaire est intervenu alors que le commerce de détail a explosé dans une poignée de noms spéculatifs, notamment AMC Entertainment, BlackBerry, Bed Bath & Beyond et, dans une moindre mesure, GameStop. Les investisseurs de détail ont continué à s’entasser dans ces noms alors qu’ils s’encourageaient sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter et le forum WallStreetBets de Reddit.

Lors de la progression de 83% d’AMC la semaine dernière, l’action a été à plusieurs reprises le nom le plus actif du Nasdaq. AMC a grimpé de plus de 100 % ce mois-ci seulement dans les échanges intenses après une avance de 160 % en mai, poussant son rallye de 2021 à plus de 2 500 %.

TD Ameritrade a pris des mesures pour augmenter les exigences de marge sur AMC et GameStop à 100 %, ce qui signifie que les investisseurs sont tenus d’acheter tous les titres en espèces.

En janvier, au milieu du resserrement historique de GameStop, la SEC s’est engagée à protéger les commerçants individuels et à examiner attentivement les mesures prises par les maisons de courtage qui pourraient « désavantager les investisseurs ou entraver indûment leur capacité à négocier certains titres ».