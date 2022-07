La SEC critiquée pour la façon dont elle réglemente la cryptographie – Le président Gensler déclare que la plupart des jetons cryptographiques “ont des attributs de valeurs mobilières”

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a été fortement critiquée pour son approche visant à contrôler le secteur de la cryptographie. La critique fait suite à l’action du régulateur des valeurs mobilières contre un ancien employé de Coinbase dans une affaire commerciale, au cours de laquelle la SEC a nommé 9 jetons cryptographiques cotés sur Coinbase en tant que titres.

La SEC critiquée pour la réglementation par l’application

Aux États-Unis, la Securities And Exchange Commission (SEC) a été fortement critiquée pour avoir adopté une approche coercitive pour contrôler le secteur de la cryptographie lorsque le régulateur a accusé un ancien employé de Coinbase dans une affaire commerciale. Dans son grief, la SEC déclare explicitement que 9 jetons de cryptage cotés sur Coinbase sont des titres, une conclusion tout de suite controversée par l’échange de cryptage coté au Nasdaq.

Le commissaire de la Commodity Future Commission (CFTC), Carlovingian D. Pham, a publié jeudi un communiqué de presse concernant l’affaire. Elle a écrit:

“L’affaire SEC c. Wahi pourrait être un exemple frappant de” réglementation par l’application “.

“Le grief de la SEC allègue que des dizaines d’actifs numériques, ainsi que ceux qui pourraient bien être définis comme des jetons utilitaires et/ou des jetons liés en référence à des organisations autonomes suburbaines (DAO), sont des titres”, a-t-elle déclaré.

L’ancien commissaire de la CFTC, Brian Quintenz, était d’accord avec Pham, tweetant :

La régulation par le contrôle social, les menaces, l’effet de levier, les relations publiques ou autre suggère que, de l’autre côté, la méthode d’élaboration des règles de l’APA est totalement inappropriée. Toujours.

La loi sur la procédure administrative (APA) s’applique à tous ou à tous les organismes du gouvernement fédéral.

gouvernement. Il fournit les procédures finales pour divers types d’élaboration de règles.

Quintenz a déclaré en août de l’année dernière que “la SEC n’a aucune autorité sur les matières premières pures ou leurs lieux de commercialisation, que ces matières premières soient ou non du blé, de l’or, du pétrole…. ou des actifs cryptographiques.

Le législateur américain Pat Toomey (R-PA) a également partagé son opinion sur l’affaire SEC contre Wahi. Il a tweeté vendredi: «L’action de contrôle social d’hier est un bon exemple de la SEC ayant une opinion transparente sur comment et pourquoi les jetons liés sont classés comme des titres. Cependant, la SEC n’a pas divulgué sa lecture avant de lancer une action de contrôle social associée.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a partagé son opinion sur la réglementation des crypto-monnaies dans une interview avec CNBC jeudi. « Je suis neutre concernant la technologie, mais je ne suis pas préoccupé par la protection capitaliste. Ce sont des catégories de qualité extrêmement spéculatives », a-t-il souligné, précisant :

Il existe des milliers de jetons, dont la plupart ont des attributs de titres.

Gensler a mis en garde : « Comme tous les champs de capitaux et de nouveautés, plusieurs échouent. Vous enquêtez sur les statistiques, en fait, la plupart des nouvelles entreprises échouent, et il est vital que le grand public obtienne l’acte de parole et perçoive la chance. Il y a un risque terriblement vital dans ce domaine.

La semaine dernière, le représentant américain Tom Corn a également critiqué la SEC pour avoir “réprimé les entreprises en dehors de sa juridiction”. Il a affirmé : « Sous le président Gensler, la SEC est devenue un régulateur avide de pouvoir, politisant le contrôle social, harcelant les entreprises pour qu’elles « viennent parler » à la Commission, puis les frappent avec des actions de contrôle social, décourageant la coopération de bonne foi.

Le poste Critiqué par la SEC pour la façon dont il régule la crypto – Le président Gensler déclare que la plupart des jetons cryptographiques “ont des attributs de valeurs mobilières” sont apparus pour la première fois sur BTC Wires.