La SEC approuve le calendrier de football de 8 matchs pour 2024, pas encore de décision sur le format à long terme

DESTIN, Floride – La SEC a de nouveau demandé s’il fallait passer à un calendrier de neuf matchs, décidant qu’elle utiliserait un format de huit matchs pour 2024, lorsque l’Oklahoma et le Texas rejoindront la ligue, avec une décision encore à venir sur un forme à long terme.

Les divisions seront éliminées, comme prévu. Les adversaires exacts seront révélés le 14 juin dans une émission spéciale SEC Network.

Le calendrier 2024 préservera les rivalités traditionnelles, a déclaré le commissaire Greg Sankey. Il n’a pas spécifiquement confirmé que cela signifie que le Texas et le Texas A&M se rencontreront en 2024, avec Auburn-Géorgie et Alabama-Tennessee, mais il y a fortement fait allusion.

« Nous allons honorer nos rivalités traditionnelles et nos jeux traditionnels », a déclaré Sankey. « Nous comprenons les priorités ici. »

La conférence a débattu de l’opportunité d’aller à neuf matchs pendant plus d’un an, et le format de neuf matchs a été pendant un certain temps considéré comme le grand favori. Mais suffisamment de résistance est apparue au cours des derniers mois, et il n’y a pas eu assez de votes pour le format de neuf matchs ou le format de huit matchs à long terme cette semaine lors des réunions de la SEC. La conférence est donc allée avec une solution palliative.

Mais Sankey a répondu « Oh ouais » lorsqu’on lui a demandé si une décision sur un format à long terme serait prise d’ici l’année prochaine. « Personne ne veut vivre cela chaque année », a déclaré Sankey.

Sankey a été interrogé sur les critiques qui viendront pour que la SEC n’ajoute pas un neuvième match. Il a répondu en réitérant qu’une décision de calendrier à long terme n’avait pas été prise.

« Nous n’avons pas ajouté de jeu pendant que nous traversons une transition », a déclaré Sankey. « Si vous êtes si impatient, je suis content que vous ne dirigez pas une conférence. »

(Photo : Michael Wade / Icône Sportswire via Getty Images)