La SEC accuse Sam Bankman-Fried d’avoir fraudé les investisseurs FTX

La plainte civile de la SEC a déclaré que M. Bankman-Fried “orchestrait une fraude massive d’un an, détournant des milliards de dollars des fonds des clients de la plateforme de trading pour son propre bénéfice et pour aider à développer son empire crypto”.

Les procureurs fédéraux de Manhattan devraient dévoiler mardi un acte d’accusation contre M. Bankman-Fried, qui devrait l’accuser de fraude électronique, de complot de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières, de complot de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d’argent.

L’effondrement de l’empire FTX a choqué le monde de la cryptographie et a amené de nombreux investisseurs à se familiariser non seulement avec la volatilité des actifs cryptographiques, mais aussi avec la sécurité et la sûreté des plates-formes sur lesquelles la cryptographie est échangée. FTX était l’un des plus grands échanges au monde et dépensait beaucoup en publicité et en marketing.

Les représentants de M. Bankman-Fried n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.