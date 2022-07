La SEC accuse l’ancien représentant du GOP Stephen Buyer de délit d’initié

WASHINGTON – Ancien représentant républicain de l’Indiana Stephen L’acheteur a été accusé de délit d’initié, la Securities and Exchange Commission annoncé lundi.

Buyer, qui a quitté le Congrès en 2011, est accusé d’avoir échangé des informations non publiques qu’il a reçues en tant que consultant après avoir quitté ses fonctions.

Selon les accusations, l’acheteur a acheté pour plus de 1,5 million de dollars d’actions dans deux sociétés distinctes, Sprint et Navigant Consulting, sur la base d’informations privilégiées sur une période de deux ans.

Il a vendu les actions de Sprint en 2018 après la fuite de sa fusion avec T-Mobile, pour un bénéfice d’au moins 107 000 dollars selon la SEC. Il a vendu les actions de Navigant en 2019 après que la nouvelle a été rendue publique que Navigant serait acquis par Guidehouse LLP.

“Lorsque des initiés comme Buyer – un avocat, un ancien procureur et un membre du Congrès à la retraite – monétisent leur accès à des informations matérielles et non publiques, comme allégué dans cette affaire, ils violent non seulement les lois fédérales sur les valeurs mobilières, mais sapent également la confiance du public dans l’équité de nos marchés », a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur de la SEC Enforcement Division, dans le communiqué de presse de la SEC.

Buyer a siégé au Congrès de 1993 à 2011, où il a représenté le 4e district du Congrès de l’Indiana, qui était auparavant numéroté comme son 5e.

Ceci est une histoire en développement, veuillez vérifier les mises à jour.