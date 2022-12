La SEC accuse des influenceurs des médias sociaux dans un stratagème de fraude présumé de 100 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission a accusé sept influenceurs des médias sociaux d’avoir utilisé Twitter et Discord pour commettre une fraude en valeurs mobilières et un autre influenceur d’avoir aidé et encouragé le stratagème présumé de 100 millions de dollars, l’agence annoncé mercredi.

Les sept accusés de fraude en valeurs mobilières ont utilisé les plateformes de médias sociaux pour manipuler des actions cotées en bourse dans le cadre d’un stratagème remontant au moins à janvier 2020, a allégué la SEC. Grâce à des comptes Twitter très suivis et à des salons de discussion sur les actions sur Discord, les accusés se seraient “proclamés comme des commerçants prospères”, selon un communiqué de presse de la SEC et auraient encouragé les abonnés à acheter des actions qu’ils ont également achetées.

Mais ils n’ont pas révélé à leurs abonnés tout en faisant la promotion de ces actions qu’ils auraient prévu de vendre plus tard des actions une fois que les prix ou les volumes de transactions augmenteraient, selon la plainte. Les influenceurs auraient réalisé un profit en pompant les cours des actions, puis en vendant une fois qu’ils ont augmenté, gagnant environ 100 millions de dollars au total, selon la SEC.

Les huit personnes font également face à des accusations criminelles de la part de la section des fraudes du ministère de la Justice et du bureau du procureur américain du district sud du Texas.

Chacun des accusés comptait plus de 100 000 abonnés sur Twitter ce mois-ci, indique la plainte. L’un de ces comptes, @PJ_Matlock, géré par le résident du Texas Perry Matlock qui se fait appeler le PDG d’Atlas Trading, n’existe plus depuis mercredi. Les autres principaux accusés accusés de fraude en valeurs mobilières (et leurs identifiants Twitter) sont Edward Constantin (@MrZackMorris), Thomas Cooperman (@ohheytommy), Gary Deel (@notoriousalerts), Mitchell Hennessey (@Hugh_Henne), Stefan Hrvatin (@LaddeBackk) et John Rybarcyzk (@Ultra_Calls).

Daniel Knight (@DipDeity) a été accusé d’avoir aidé et encouragé le stratagème présumé, en partie en co-animant un podcast qui a promu certains des principaux accusés en tant que commerçants experts. La SEC a allégué que Knight avait également échangé avec les autres accusés et réalisé des bénéfices grâce au stratagème.

Certains des bios Twitter des accusés incluent des clauses de non-responsabilité au moins à partir de mercredi qui semblent tenter d’atténuer leurs risques juridiques. Par exemple, le compte de Morris dit “Tous mes tweets ne sont que mes opinions. Je ne suis toujours pas un conseiller financier. Compte parodique.” Hennessey’s dit: “Tout est mon opinion. J’échange activement des positions. Pas un pro, pas des conseils financiers, je fais probablement le contraire.” Rybarcyzk lit “AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Mes tweets ne sont PAS des recommandations pour entrer dans une action. – Les idées partagées sur Twitter ne sont PAS des signaux d’achat ou de vente. NE COMMERCEZ PAS SUR LA BASE DES RÉSEAUX SOCIAUX.”

La biographie de Knight dit : “N’achetez/vendez JAMAIS mes tweets”.

Twitter et Discord n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Trois des influenceurs accusés dans le stratagème qui avaient des messages directs ouverts sur Twitter, Deel, Rybarcyzk et Knight, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC. Matlock, qui a supprimé son compte Twitter, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée sur son compte Instagram. Les coordonnées des quatre autres accusés n’ont pas pu être trouvées dans l’immédiat.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

REGARDER: Coinbase soutient Ripple dans l’affaire SEC, et les investisseurs pourraient être trop optimistes sur les taux: CNBC Crypto World