La SEC a interrogé Twitter sur ses réclamations de compte de spam en juin

Parag Agrawal, PDG de Twitter, et sa femme Vineeta Agarwal, se rendent à pied à une séance du matin lors de la conférence Allen & Company Sun Valley le 07 juillet 2022 à Sun Valley, Idaho.

La Securities and Exchange Commission a demandé à Twitter en juin des informations supplémentaires sur la façon dont il calcule le pourcentage de comptes de spam sur sa plate-forme, de nouveaux documents révélés mercredi.

Les calculs du compte de spam de Twitter ont été au centre de la contre-poursuite du PDG de Tesla, Elon Musk, contre la société, qui l’a initialement poursuivi pour avoir tenté de se retirer de son accord de 44 milliards de dollars pour acheter la plate-forme de médias sociaux. Musk a remis en question les affirmations de Twitter selon lesquelles moins de 5 % de ses utilisateurs actifs quotidiens mensuels (mDAU) sont des comptes de spam, comme il l’indique dans ses documents sur les valeurs mobilières. Twitter a soutenu ce chiffre.

La divulgation de mercredi montre que ce n’est pas seulement Musk qui a cherché à valider les calculs de Twitter, bien que rien dans les documents n’indique que l’agence conteste officiellement les chiffres ou intente une action en justice.

Les dépôts interviennent un jour après qu’un lanceur d’alerte, l’ancien responsable de la sécurité de Twitter, Peiter “Mudge” Zatko, “a allégué des “déficiences extrêmes et flagrantes de Twitter” liées à la confidentialité, à la sécurité et à la modération du contenu.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Dans une lettre au PDG de Twitter, Parag Agrawal, le 15 juin, la SEC a demandé à l’entreprise de divulguer sa méthodologie de comptabilisation des comptes de spam, dans la mesure où elle est importante. L’agence a également demandé des éclaircissements sur la façon dont Twitter a découvert une erreur dans ses calculs mDAU à partir de 2019. Twitter a révélé l’erreur cette année, affirmant qu’il avait précédemment surestimé le chiffre.

“Étant donné que l’erreur a persisté pendant trois ans, veuillez nous dire comment vous avez conclu qu’il n’y avait pas de faiblesse importante dans votre contrôle interne sur l’information financière et que vos contrôles et procédures de divulgation étaient efficaces au 31 mars 2022”, a écrit la SEC.

Dans une lettre du 22 juin, un avocat de Twitter de Wilson Sonsini a répondu aux questions de la SEC, affirmant que les gens examinent manuellement des milliers de comptes choisis au hasard parmi ceux qu’ils comptent comme des mDAU. Les examinateurs reçoivent un ensemble de règles définissant le spam ou la manipulation de la plate-forme, et un compte est marqué comme spam ou faux s’il enfreint au moins une de ces règles, selon la lettre.

La société a également expliqué pourquoi elle ne pensait pas qu’il y avait une faiblesse importante dans ses contrôles internes des rapports financiers à la suite de la surestimation des mDAU en 2019. Elle a déclaré que les scientifiques des données de la société avaient découvert la surestimation en 2022 alors qu’ils enquêtaient sur de nouvelles fonctionnalités potentielles du produit. pour les comptes secondaires. Twitter a déclaré avoir constaté que lorsque les utilisateurs avaient des comptes séparés liés ensemble, son système comptabilisait tous les comptes liés comme des mDAU, même si seul le compte principal était actif pendant cette période.

Twitter a déclaré que la surestimation n’affectait pas les autres mesures ou ses états financiers et que “la surestimation représentait moins d’un pour cent de mDAU pour chacun des trimestres du quatrième trimestre de 2020 au quatrième trimestre de 2021”.

Le 27 juillet, la SEC a écrit à Agrawal qu’elle avait terminé son examen des documents déposés par Twitter et lui a rappelé que “la société et sa direction sont responsables de l’exactitude et de la pertinence de leurs divulgations”.

