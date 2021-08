La SEC a besoin de plus de pouvoir du Congrès pour réglementer pleinement la crypto, selon le président Gensler

Warren, membre du comité sénatorial des banques et critique de longue date des plus grandes banques du pays, a pressé le secrétaire au Trésor d’utiliser ses pouvoirs au sein du Conseil de surveillance de la stabilité financière pour créer un marché de la cryptographie plus sûr.

Malgré sa connaissance approfondie de la blockchain et des crypto-monnaies, Gensler a clairement indiqué qu’il avait l’intention d’adopter une approche pratique en ce qui concerne les nouvelles technologies financières. Capitol Hill a tenu pendant des mois des audiences sur la meilleure façon de surveiller le marché naissant, qui vaut maintenant des milliards de dollars, dans un contexte de violentes fluctuations des prix et de croissance rapide.

Gensler, qui enseignait auparavant des cours sur la blockchain et d’autres technologies financières au Massachusetts Institute of Technology, a demandé aux législateurs d’accorder à son agence l’autorité légale de superviser les échanges cryptographiques.

« Certaines règles liées aux actifs cryptographiques sont bien établies. Le test pour déterminer si un actif cryptographique est une sécurité est clair », a-t-il déclaré. « Il existe cependant des lacunes dans cet espace : nous avons besoin d’autorités supplémentaires du Congrès pour empêcher les transactions, les produits et les plates-formes de tomber entre les failles réglementaires. Nous avons également besoin de plus de ressources pour protéger les investisseurs dans ce secteur en croissance et volatil. »

Le président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, a déclaré mardi que le principal régulateur de Wall Street avait besoin que le Congrès lui accorde des pouvoirs supplémentaires pour superviser un marché de crypto-monnaie vaste et en constante évolution.

« Le FSOC doit agir rapidement pour utiliser son autorité statutaire pour faire face aux risques des crypto-monnaies et réguler le marché afin d’assurer la sécurité et la stabilité des consommateurs et de notre système financier », a écrit le démocrate du Massachusetts dans une lettre à Yellen. « Alors que la demande de crypto-monnaies continue de croître et que ces actifs s’intègrent de plus en plus dans notre système financier, les consommateurs, l’environnement et notre système financier sont de plus en plus menacés », a-t-elle ajouté.

La principale préoccupation des régulateurs concernant la cryptographie est sa capacité à la fraude et à la manipulation du marché.

La Federal Trade Commission a rapporté plus tôt cette année que les consommateurs ont déclaré avoir perdu plus de 80 millions de dollars à cause d’escroqueries cryptographiques entre octobre et mars, la plupart de ces pertes étant dues à des escrocs sournois ciblant de petits investisseurs sur les réseaux sociaux, a déclaré la FTC.

« Le public américain achète, vend et prête des cryptos sur ces plateformes de trading, de prêt et de DeFi, et il existe des lacunes importantes dans la protection des investisseurs », a déclaré Gensler. « Ne vous méprenez pas : dans la mesure où il existe des titres sur ces plateformes de négociation, en vertu de nos lois, ils doivent s’inscrire auprès de la Commission à moins qu’ils ne répondent à une exemption. Ne vous y trompez pas : si une plate-forme de prêt offre des titres, elle relève également de la SEC. juridiction. »

Gensler n’a pas fait de commentaire mardi sur ce potentiel d’approbation d’un fonds négocié en bourse en bitcoins, une décision en suspens que de nombreux acteurs du marché de la cryptographie attendent avec impatience.

Les investisseurs suivent de près l’état d’avancement d’une demande de VanEck visant à inscrire les actions de son Bitcoin Trust sur le BTZ Exchange du Chicago Board of Exchange. Les régulateurs ont déclaré dans une lettre datée du 16 juin qu’ils prendraient plus de temps pour solliciter les commentaires du public.

Bitcoin a été vu pour la dernière fois à 38 200 $, mais a été volatil ces derniers mois et fin juillet, il est tombé en dessous de 30 000 $.

La commissaire républicaine de la SEC, Hester Peirce, connue pour avoir préconisé une réglementation un peu plus facile des actifs numériques, a déclaré à CNBC le mois dernier qu’elle était frustrée par la lenteur du régulateur à approuver un tel ETF.

Refuser les applications Bitcoin ETF présente non seulement le risque d’un double standard, mais peut également laisser des milliers d’investisseurs avec peu d’alternatives plus dangereuses.

« Les complications de ne pas approuver [an application] deviennent plus forts, parce que les gens recherchent d’autres moyens de faire le même genre de choses qu’ils feraient avec un produit négocié en bourse », a-t-elle déclaré. « Ils recherchent d’autres types de produits qui ne sont pas aussi faciles à obtenir. à l’intérieur et à l’extérieur, ils examinent peut-être des entreprises qui sont en quelque sorte liées au bitcoin ou à la crypto de manière plus large. «