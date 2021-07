La séance photo virale Gucci de Ranveer Singh donne le coup d’envoi d’un hilarant festival de memes sur Twitter ! | Buzz News

New Delhi: Mercredi 30 juin, l’acteur Ranveer Singh a fait ses adieux au mois de juin avec une séance photo en tenue de Gucci et a livré une rude concurrence à la bombasse hollywoodienne Jared Leto. Internet a été frappé par son look scintillant, riche en bijoux et élégant et s’est demandé ce qui l’avait inspiré à porter un survêtement bleu ciel et un trench-coat à monogramme Gucci. L’avatar excentrique est rapidement devenu du fourrage pour les amateurs de mèmes sur Twitter et les internautes ont inondé le site Web de microblogging de mèmes qui vous laisseront sûrement en rupture !

Beaucoup de Tweeple ont plaisanté en disant que Ranveer Singh était une version discount de Jared Leto. D’autres ont comparé la tenue de fantaisie à la façon dont les gens s’habilleraient le premier jour de travail après le verrouillage.

Découvrez quelques-uns des mèmes les plus drôles inspirés de la tenue Gucci de Ranveer:

Moi faisant semblant d’être mannequin et jouant à me déguiser dans ma maison à 2h du matin :#RanveerSingh pic.twitter.com/ztRq97heZQ – shruti (@JustShruting) 30 juin 2021

Feuilles réponses des rouleaux n° 17 et 18 : pic.twitter.com/YqzEZjwC5n – Fais_a1 (@wier_d_says) 30 juin 2021

Enseignant : notre école va fêter demain la journée sportive et la journée culturelle#RanveerSingh: pic.twitter.com/Xcg7R7n4fk – Riyaz Shaik (@Iamriyazshaik) 30 juin 2021

Je garde une place pour mon meilleur ami à l’école #RanveerSingh pic.twitter.com/aw4OUXop7o – Jeux ennuyeux (@boooredgames) 1 juillet 2021

« Deepika lui achète des bijoux et des vêtements » Ranveer chante : pic.twitter.com/Gtcsh2OrMu – HONNÊTEMENT DIT (@honestly_says) 30 juin 2021

Lorsque vous êtes debout dans un bus surchargé et que soudainement, le bus a commencé à rouler à grande vitesse#porigelam_re @RanveerOfficiel pic.twitter.com/HjtcNJNXtv – Deb monodeep (@monodeepdeb) 30 juin 2021

Nouveau kit EPI sur le marché uniquement pour les influenceurs.#RanveerSingh pic.twitter.com/lkz4CNhGtj – dhruviiin (@cranky_kid) 30 juin 2021

Sur le front du travail, Ranveer a le ’83 de Kabir Khan, basé sur la victoire de la Coupe du monde de cricket en 1983 en Inde, ‘Jayeshbhai Jordaar’ et ‘Cirkus’ dans son chaton. Il sera également vu dans une apparition dans « Sooryavanshi » d’Akshay Kumar et Katrina Kaif, ainsi que dans le rôle spécial d’Ajay Devgn.