La séance photo unique de la mariée du Kerala sur une route pleine de nids-de-poule devient virale

Les photographes de mariage vont jusqu’au bout pour capturer le cadre parfait afin de rendre les photos du jour J spéciales pour les couples. Alors que les couples optent généralement pour un arrière-plan de rêve pour leur mariage, une mariée du Kerala est devenue virale sur les réseaux sociaux pour son choix unique de lieu. La mariée, à travers son shooting de mariage, a fini par mettre en lumière le problème des nids de poule pendant la saison de la mousson. Dans une vidéo désormais virale, la mariée, vêtue d’un sari de mariée en soie rouge et de bijoux en or, peut être vue marchant près des nids-de-poule dans une rue. Le photographe lui donne des instructions tout en capturant les photos.

“Séance photo de la mariée au milieu de la route”, lit-on dans la légende publiée avec la vidéo.

La vidéo a accumulé plus de 4,3 millions de vues ainsi que des centaines de réactions d’utilisateurs de médias sociaux.

Cependant, ce n’est pas la première fois que quelqu’un propose une façon unique de mettre en évidence le problème des nids-de-poule sur les routes indiennes. Le mois dernier, un homme de Nagpur, déguisé en Yamaraj, a joué un sketch pour sensibiliser aux dangers des nids-de-poule.

Dans un autre cas similaire, un activiste social, Nityananda Volakadu d’Udipi du Karnataka a offert une prière aux nids de poule sur le pont Indrali dans la ville. Il a également exécuté Urulu Seve, un rituel qui consiste généralement à se rouler sur le sol autour des temples.

Le mois dernier, la Haute Cour du Kerala a ordonné à la National Highway Authority of India (NHAI) de prendre des mesures immédiates pour rectifier toutes les routes sous son contrôle. Le CH a demandé de réparer les routes soit par l’intermédiaire des concessionnaires actuels, soit par l’intermédiaire de nouveaux entrepreneurs. Cette ordonnance est intervenue après qu’Amicus Curie a été porté à la connaissance du tribunal qu’une personne était décédée en raison d’une chute dans un nid-de-poule sur la route nationale.

Selon les données du ministère des Transports routiers et de l’Autoroute, les accidents de la route causés par les nids-de-poule ont entraîné la mort de 5 626 personnes entre 2018 et 2020. Pour les années 2019 et 2020, les cas de décès ont été respectivement de 2 140 et 1 471.

