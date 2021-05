La séance photo topless sensationnelle de Raima Sen prend d’assaut Internet, les fans comme «  êtes-vous même en train de vieillir?  »

Raima Sen a pris d’assaut Internet après avoir pris son pseudo Instagram vérifié vendredi soir pour partager une photo d’elle-même posant topless pour une séance photo. Le fan de l’actrice s’est évanoui devant les photos de Raima alors que la beauté bengali était magnifique dans les images désormais virales.

Prenant la pose pour l’as photographe Tathagata Ghosh, la femme de 41 ans avait l’air sensationnelle alors qu’elle tenait un haut scintillant couvrant ses atouts et l’associait à un denim bleu pour le tournage. Le maquillage des yeux charbonneux, les cheveux laissés ouverts en boucles douces et la teinte des lèvres nude, ont complété son look. Raima regarda la lentille de la caméra avec séduction alors qu’elle restait immobile pendant les clics.

Raima a partagé une série d’images prenant une pose sous différents angles.

Regarde.

Dès que Raima a partagé les photos, alors qu’une section d’utilisateurs a fait l’éloge des yeux et du corps en forme de la beauté bengali, certains lui ont demandé si elle vieillissait même?

« Est-ce que tu vieillis même? » a écrit un utilisateur. «Vos yeux sont éternels», a écrit un autre. « Absolute Slayer à la recherche d’une superbe sexy et d’une beauté ravissante magnifique hawtt », a commenté un utilisateur. « Comme une sirène dans la baie du Bengale », a commenté un autre utilisateur.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, la nouvelle série surnaturelle de Raima, « The Last Hour », est sortie sur Amazon Prime Video le 14 mai. L’émission met également en vedette Sanjay Kapoor Karma Takapa, Shaylee Krishen, Robin Tamang, Mandakini Goswami, Tenzein Choden, Lanuakum, Noksha Saham et Shahana Goswami dans des rôles clés.