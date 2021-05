La séance photo topless de Raima Sen devient virale, son avatar audacieux laisse les fans à bout de souffle! | Actualités Buzz

New Delhi: Le dernier avatar audacieux de la beauté Bong Raima Sen sur les réseaux sociaux a fait sensation. La stupéfiante est allée sur Instagram et a partagé quelques photos de sa séance photo enflammée où elle a posé topless.

Séance photo sensationnelle de Raima Sen est devenu viral sur Internet. Le photographe Ace Tathagata Ghosh a cliqué sur les images. Jetez un œil ici:

L’actrice vétéran devenue politicienne Moon Moon Sen et son mari Bharat Dev Varma ont deux filles – Raima et Riya, toutes deux actrices.

Raima travaille principalement dans les films bengali et hindi. Elle a fait ses débuts dans le film acclamé par la critique Godmother en 1999, plus tard a été vue n Daman, comme la fille de Raveena Tandon. Pendant ce temps, Riya Sen a également travaillé dans plusieurs films de Bollywood.

Cependant, c’est avec le film Chokher Bali de Rituparno Ghosh que Raima est devenu célèbre. Elle a joué dans plusieurs films à succès de Bollywood et du Bengali. En 2020, Raima Sen a été vue dans le film bengali Dwitiyo Purush, réalisé par Srijit Mukherji et produit par Shree Venkatesh Films. Suite du film de 2011, Baishe Srabon, le film mettait en vedette Parambrata Chatterjee, Raima Sen, Anirban Bhattacharya et Abir Chatterjee.

Raima a également été vue dans quelques séries Web telles que Black Widows, Forbidden Love et plus récemment, The Last Hour avec Sanjay Kapur, Shahana Goswami et Karma Takapa, entre autres.