La séance photo glam de Mouni Roy en robe moulante noire chatoyante est incontournable ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Mouni Roy a une solide présence sur les réseaux sociaux avec 17 millions de followers sur Instagram et publie souvent des photos à couper le souffle de ses tenues chics.

Dimanche 20 juin, l’actrice s’est rendue sur Instagram pour partager de superbes clics d’elle portant une robe moulante noire chatoyante. Elle a vu poser dans sa somptueuse maison avec un beau décor. Il semble que l’actrice ait décidé de faire une séance photo à la maison et de porter une petite robe noire comme elle le fait si bien.

L’actrice a écrit en légende : « 1) levez-vous, 2) survivez, 3) amusez-vous, 4) retournez vous coucher ». Selon son récent message, il s’est vraiment bien amusé dimanche.

Découvrez son look à couper le souffle:

Côté travail, on la verra dans ‘Brahmastra’. Le film se trouve être le premier volet de la trilogie, produit par Dharma Productions. Mouni, qui a gagné un million de cœurs en tant que « Naagin » sur les petits écrans, jouera un rôle négatif dans « Brahmastra » d’Ayan Mukerji.

Les fans attendent maintenant avec impatience son prochain grand film « Brahmastra » qui met en vedette Amitabh Bachchan, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans les rôles principaux.

Mouni a été vu dans Romeo Akbar Walter et Made in China avec John Abraham et Rajkummar Rao respectivement. En 2020, elle a figuré dans le film original de ZEE5 London Confidential.