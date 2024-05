La séance photo d’un bébé grincheux devient virale : voici la trame de fond

La seule chose qui est plus mignonne qu’un bébé, c’est un bébé qui fait des grimaces.

Lauren Carson, une photographe basée à Cincinnati, en sait peut-être une ou deux, étant donné qu’elle prend des photos professionnelles de nouveau-nés depuis une décennie. Un des portraits de bébé de Carson récemment devenu viralattirant l’attention de milliers de personnes qui ont afflué sur sa page Facebook pour découvrir par elles-mêmes le bébé adorablement grincheux.

« Je photographie des nouveau-nés depuis une décennie et j’ai photographié des centaines de bébés qui m’ont donné des tonnes de superbes expressions. Mais aucun, et je veux dire AUCUN, n’est comparable aux regards que ce gentil garçon m’a lancé », Carson a écrit.

Le message a suscité plus de 150 000 réactions et près de 20 000 commentaires depuis sa première publication le 15 mai. Beaucoup ont profité des commentaires pour roucouler devant le bébé ou pour plaisanter sur ses expressions plutôt sérieuses.

« Ce n’est pas sa première vie, il dit ‘sérieusement ? Je suis de retour ?’ Megan Geneviève a écrit.

« Cela représente ce que beaucoup d’entre nous ressentent »

La réponse que Carson a reçue la semaine dernière a été formidable, envoyant des messages de soutien dans la section des commentaires et des appels téléphoniques de parents intéressés à faire photographier leurs bébés, a déclaré Carson à USA TODAY mercredi.

« Les commentaires ont été fantastiques à lire. Ils sont hilarants. Les gens adorent les expressions. Je pense que le bébé décrit en quelque sorte ce que beaucoup d’entre nous ressentent en ce moment. Donc, ça a été très amusant », a déclaré Carson. .

Carson dit que la mère du bébé attire l’attention du message dans la foulée, la décrivant comme « très décontractée ».

« Elle pense que c’est plutôt amusant aussi. C’était plutôt amusant de discuter avec elle. Et comme les chiffres continuent de grimper et de voir ce que les gens disent », a déclaré Carson.

Une séance photo typique, toutes expressions mises à part

Même si l’expression du nouveau-né peut sembler un peu atypique, Carson dit que c’était comme n’importe quelle autre séance. Ce bébé était bien éveillé à son arrivée au studio de Sharonville, ce qui signifiait qu’une séance d’emmaillotage précéderait la séance photo.

Les nouveau-nés sont généralement « plutôt heureux » lorsqu’ils sont emmaillotés car ils sont tous bien enveloppés dans leurs petites couvertures, selon Carson.

« Alors, nous l’avons enveloppé et allions prendre quelques photos quand il a commencé à lancer toutes ces grimaces. Sa mère et moi étions complètement en train de rire, de rire à cause de l’intensité de ses regards et du contact visuel », a déclaré Carson.

Il n’a pas fallu longtemps au petit bonhomme pour se fatiguer, car les nouveau-nés n’entretiennent généralement pas de « contact visuel prolongé ».

Ils ont pu prendre des photos plus traditionnelles du nouveau-né après son endormissement, a déclaré Carson.

Capturer la personnalité des bébés, les bizarreries sont amusantes

Carson savait que les photos seraient populaires parce qu’elles sont mignonnes, mais elle ne s’attendait pas à ce qu’elles soient aussi populaires. Elle a dit que le meilleur dans le fait de prendre des photos de nouveau-nés comme celle-ci est de savoir que « ces petites personnes » vont grandir et devenir qui elles seront.

« Il y a tellement de potentiel chez cette petite, toute petite personne et donc voir les petites bizarreries de la personnalité et être capable de l’apprécier est tout simplement très amusant », a déclaré Carson.

À mesure que les enfants de Carson, âgés de 9, 12 et 15 ans, continuent de grandir, elle apprécie de plus en plus les plus petits.

« Nous sommes tellement loin de cela dans notre foyer, d’avoir des tout petits à tenir et des petits bambins remplis d’attitude, que cela est beaucoup plus apprécié maintenant que j’ai vécu cet aspect de la parentalité », a déclaré Carson. « Et je sais aussi à quel point ces étapes sont éphémères et pouvoir capturer ces moments pour mes clients est vraiment important pour moi. »