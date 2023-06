La séance photo de maternité audacieuse de la future maman Vidisha Srivastava met le feu à Internet, voir des photos virales

Anita Bhabhi de Bhabiji Ghar Par Hai, alias Vidisha Srivastava, a cassé Internet lorsque l’actrice a annoncé sa grossesse avec une séance photo de maternité audacieuse. Vendredi, les photos de Vidisha de la dernière séance photo ont été publiées et elles sont devenues virales en un rien de temps. L’actrice attend son premier enfant avec son mari Sayak Paul, et le couple a annoncé leur nouveau chapitre-parentalité, de manière unique.

Dans la séance photo, Vidhisha affiche son baby bump et elle pose avec son mari, enfilant des tenues ravissantes. L’actrice est dans son troisième trimestre et elle est enceinte en juillet. Sur l’une des photos, l’actrice peut être vue dans une robe rouge tout en affichant sa bosse de bébé nue et adulte. Avec du rouge à lèvres rouge, du bindi rouge, des joues soulignées et des tresses ouvertes bouclées, Vidisha a stupéfié ses fans et les internautes avec sa séance photo de maternité.

Consultez le poste





Sur l’une des photos, l’actrice s’est associée à son mari Sayak en portant une chemise blanche avec un pantalon blanc. Sur une autre photo, Vidisha exprime sa joie de devenir mère, et elle tient gracieusement son baby bump. Avec un look glamour et un rouge à lèvres marron, Vidisha s’est fixé de nouveaux objectifs pour les séances photo de maternité.

Voici les photos







Partageant ses réflexions sur les séances photo audacieuses, Vidisha a déclaré à ETimes : « J’ai toujours été audacieuse avec mes choix vestimentaires et j’ai aimé et accepté mon corps tel qu’il est. Je voulais faire une séance photo qui me rappellerait mon apparence pendant mon grossesse. Je voulais capturer un moi audacieux et sans vergogne pendant ma grossesse. Cette séance photo visait à accepter et à respecter le nouveau moi. Je voulais le garder réel et plein d’amour. Pour les non-initiés, Vidhisha et Sayak se sont mariés en décembre 2018 à Bénarès.