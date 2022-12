La séance photo de mariage d’un couple du Kerala capture l’attaque d’un éléphant, la vidéo Instagram est virale

Une vidéo qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux montre un éléphant attaquant des gens alors qu’il était agité. La vidéo a été capturée lorsqu’un couple de jeunes mariés a visité le temple Guruvayur au Kerala. Il est situé à Thrissur. L’incident s’est produit lorsque le couple s’enregistrait alors qu’il visitait le temple et ils ont accidentellement capturé l’éléphant agité. La vidéo a été publiée sur Instagram par le photographe Wedding Mojito. Dans la vidéo, vous pouvez voir les fidèles être choqués lorsque l’éléphant attaque.

La vidéo commence avec les jeunes mariés atteignant la cour intérieure du temple pour une séance photo. L’éléphant peut être vu debout juste derrière eux. Plus loin dans la vidéo, l’éléphant devient agressif et commence à attaquer. Il a essayé de choisir un homme à l’aide de sa trompe, mais n’a pas réussi à le faire. L’homme s’est échappé de justesse avec ses vêtements dans la poigne de l’animal. Regarde:

Plus loin dans la vidéo, on peut voir le couple parler de l’incident. “Nous posions pour une photo et tout d’un coup, tout le monde s’est mis à courir en hurlant”, a expliqué le marié.

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo téléchargée par l’officier de l’IPS Dipanshu Kabra montre un éléphant s’approchant du bus au milieu de la route. La vidéo est un exemple parfait de l’ignorance de l’animal. “Tout le monde veut rentrer chez lui le plus tôt possible pendant les vacances”, lit-on dans la légende de la vidéo. L’officier de l’IPS souligne que l’éléphant essaie de monter à l’intérieur du bus pour rentrer chez lui à temps pour la fête des lumières.

Dans la vidéo, l’éléphant se dirige d’abord vers le bus. Lorsque le bus s’arrête après s’être approché très près de l’animal, l’éléphant met sa trompe à l’intérieur du véhicule par sa portière. Cependant, avant que quelqu’un ne soit blessé, le conducteur démarre lentement. C’est ainsi que le tusker a été vu en train d’attaquer le véhicule avec son coffre. Le lieu de l’incident n’est pas encore clair.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici