La séance photo de lingerie d’Heidi Klum avec sa fille de 20 ans suscite un débat en ligne : « Ça me donne un sentiment dégueulasse »

Heidi Klum et sa fille Leni ont déclenché un débat en ligne après avoir posé ensemble en lingerie.

Klum, 51 ans, et Leni, 20 ans, se tenaient côte à côte pour une publicité pour Intimissimi partagée lundi sur Instagram.

Le juge de « America’s Got Talent » était vêtu de sous-vêtements et d’un soutien-gorge marron tandis que Leni posait dans un ensemble noir.

Les commentaires étaient mitigés, certains partageant un malaise avec le duo mère-fille posant en lingerie.

« Cela me met mal à l’aise », a écrit un utilisateur.

« Heidi est superbe. Mais pourquoi poserais-tu en lingerie révélatrice de dentelle avec ta mère ? » » un autre a ajouté. « Ça me donne un sentiment dégueulasse. Et avant que quelqu’un me dise de ne plus suivre, ne le fais pas ! Je ne l’ai pas suivi en premier lieu. Il est apparu sur mon flux. Il n’y a aucun endroit sur cette annonce où je peux la bloquer de toute façon, donc Je commente. »

« mec, c’est ta mère », a partagé quelqu’un.

Cependant, tout le monde n’a pas eu de problème avec l’image.

« Deux belles dames ! Je ne peux pas imaginer pourquoi quelqu’un critiquerait cela. Les gens modélisent des sous-vêtements depuis toujours », a écrit un utilisateur.

« Cette photo ne me dérange pas », a ajouté un autre. « Il ne se passe rien de troublant ici. Les sous-vêtements ne sont pas suggestifs. Je ne comprends pas quel est le problème. »

Un représentant de Klum n’a pas répondu à la demande immédiate de commentaires de Fox News Digital.

Leni a lancé sa carrière de mannequin à l’âge de 16 ans. Klum et sa fille sont apparues ensemble sur la couverture du Vogue Allemagne du numéro de janvier/février 2021.

« Tellement excitée pour ma première couverture !! Je me suis tellement amusée sur le tournage avec @voguegermany, je ne pouvais pas rêver d’un meilleur début !! Merci d’être à mes côtés @heidiklum », écrivait Leni sur Instagram à l’époque.

Klum a donné des conseils à Leni dans une interview en 2023 avec Fox News Digital.

« Je pense que le meilleur conseil que j’ai donné à ma fille pour devenir mannequin est de toujours être heureuse dans sa peau quand on se regarde dans le miroir. Je pense que c’est le plus important », a déclaré Klum sur le tapis rouge de « America’s Got Talent ».

« N’essayez jamais de plaire à qui que ce soit », a suggéré Klum. « Je pense qu’il est important de dire non… parce que j’ai l’impression… en général, nous voulons plaire et… dire « oui » plus que « non ». Mais je voulais qu’elle sache que s’il y a quelque chose que tu ne veux pas faire, tu dois simplement dire non. »

Ce n’est pas la première fois qu’Heidi et Leni posent ensemble pour la marque de lingerie italienne. Intimissimi a publié des photos des deux posant ensemble en soutiens-gorge et sous-vêtements en octobre 2022. Cette campagne publicitaire a également reçu des critiques mitigées en ligne.

« Sexualiser sa fille au moment où elle devient légale est bizarre », a écrit une personne sur le message.

« Très inquiétant », a ajouté un utilisateur.

« J’aime penser que je suis progressiste dans ce genre de choses, mais maman et fille en lingerie dans le même tournage vidéo, c’est juste un peu dégueulasse », a déclaré un autre utilisateur.

D’autres ont fait l’éloge de la campagne originale.

« Une mère et une fille incroyables », a écrit l’une d’elles.

« Wow, enfin une maman modèle avec sa fille au lieu d’influenceurs que j’en ai marre de voir tout le temps », a ajouté un utilisateur. « Bonne publicité cette fois. »

