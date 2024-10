La séance photo de Jennifer Lopez montre qu’elle est dans une époque audacieuse au milieu d’un divorce

Jennifer Lopez en a officiellement fini avec son bien-aimé, C’est moi… maintenant ère, et entre dans son époque la plus audacieuse à ce jour au milieu de son divorce avec Ben Affleck, et cette nouvelle séance photo le prouve.

Le 9 octobre, Interview Magazine a partagé une série de photos de Lopez aussi époustouflantes que possible pour une séance photo de couverture. Ils ont partagé les photos avec la légende suivante : « Non, je vais vraiment bien. » Pour son article de couverture d’automne, @jlo raconte à @nikkiglaser comment elle a survécu au showbiz, au doute de soi et à l’été 🫰 lien dans la bio, « et a mis en relation tous ceux qui ont rendu le tournage possible. »

Honnêtement, ces séances photo sont tellement mafieuses : l’imprimé animal audacieux et les looks qui mettent en valeur des courbes envieuses. Sur la première photo, nous voyons Lopez arborer un look à imprimé léopard composé d’un bas et d’un haut qui couvre uniquement ses bras et ses mains. Elle a couvert ses seins et s’est enveloppée de superbes bijoux en or. Ensuite, il y a une autre tenue audacieuse à imprimé léopard, qui la couvre de la tête aux pieds et qui est tout aussi à couper le souffle.

Quelques heures plus tard, le 9 octobre, ils ont partagé quelques autres clichés de Lopez sur leur Instagram. Ils ont partagé les photos avec la légende suivante : « C’était comme si tout mon putain de monde avait explosé. » @jlo rejoint @nikkiglaser pour son article de couverture d’automne pour discuter de la maison, du chagrin et de la victoire sur la tempête médiatique qui menaçait de la consumer 🐅 lien dans la bio.

Et pour cette séance photo, Lopez a porté un bikini à imprimé zèbre, des bijoux dorés et des bottes hautes en peau de serpent.

Vraiment, elle est maintenant dans son époque audacieuse et célibataire.

Jennifer López

Photo par : JA/Everett Collection

Désormais, la fondatrice de JLO Beauty a pour objectif de montrer au monde votre véritable identité intérieure et extérieure et d’embrasser chaque courbe.

Dans une précédente interview archivée avec Instyle par The Today Showa-t-elle déclaré : « (Mes courbes) ne me dérangeaient pas du tout. J’en suis finalement arrivé au point où je me suis dit : « C’est qui je suis. J’ai la forme de ça. Tous ceux avec qui j’ai grandi ressemblaient à ça, et ils étaient tous beaux à mes yeux.

Avant de partir, cliquez ici pour voir des femmes célèbres de plus de 50 ans dont les photos en bikini nous époustouflent.