La séance photo d’Allu Arjun avec des fans à Vizag a été annulée après des craintes de bousculade en raison de la surpopulation. Montre

Allu Arjun a récemment terminé le programme de son prochain film Pushpa 2: The Rule in Vishakhapatnam. L’acteur est resté dans la ville et devait y faire une séance photo avec ses fans. Cependant, comme beaucoup plus de fans que prévu se sont présentés à l’événement, celui-ci a dû être annulé à la dernière minute car les organisateurs craignaient un contretemps.

Allu Arjun tournait Pushpa 2, la suite de son blockbuster de 2021 Pushpa: The Rise in Vizag depuis quelques semaines. Mardi, l’acteur a partagé une photo sur les réseaux sociaux indiquant que l’horaire de la ville était terminé. Le même jour, il a réservé du temps pour rencontrer ses fans et faire cliquer quelques photos. Arjun bénéficie d’une importante base de fans dans la ville.

Cependant, des vidéos de l’événement, qui ont fait surface en ligne, montrent que sa légion de fans a submergé l’occasion. Désireux de faire cliquer leur photo avec la star, certains fans ont même créé un chahut sur le site, ce qui a conduit les organisateurs à annuler complètement la séance photo. Cela a déçu quelques fans, mais beaucoup d’autres ont déclaré que c’était un signe de la puissance croissante d’Arjun. D’autres vidéos de l’événement montrent l’acteur saluant de loin ses fans excités alors qu’ils cliquent sur lui.

Pushpa: The Rise, réalisé par Sukumar, mettait en vedette Allu Arjun dans le rôle du contrebandier titulaire. Le film Telugu mettait également en vedette Rashmika Mandanna et Fahadh Faasil dans les rôles principaux et était un blockbuster pan-indien. Le film était le film indien le plus rentable de l’année avec un montant brut mondial de Rs 361 crore. C’est la version hindi à elle seule qui a rapporté plus de Rs 100 crore.

La suite, intitulée Pushpa: The Rule, poursuivra l’histoire de Pushpa Raj et développera son affrontement avec le policier Shekhawat (Fahadh Faasil). Le film très attendu devrait sortir au second semestre de cette année.