La séance photo “Couple” de Rohit Sharma-Babar Azam avant la Coupe du monde T20 est une mine d’or Meme

Des capitaines de cricket du monde entier se sont réunis en Australie avant la très attendue Coupe du monde ICC T20 2022. Rohit Sharma, Aaron Finch, Babar Azam et les seize capitaines ont assisté à l’événement “Captain’s Day” et ont interagi avec les médias à l’avance. du tournoi chapiteau. Alors que le selfie des capitaines tweeté par le compte Twitter officiel de la Coupe du monde T20 a déjà cassé Internet, une autre séance photo a attiré l’attention des fans de cricket en Inde et au Pakistan.

Rohit Sharma et Babar Azam, les skippers des nations rivales, ont été vus de bonne humeur alors qu’ils sortaient des poses franches pour les caméras.

A lire aussi : “Selfie” de Rohit Sharma, Aaron Finch et d’autres capitaines avant la coupe du monde T20

Sans surprise, les photos de Sharma-Azam ont inspiré de nombreux mèmes sur Twitter. Mais les fans ne se sont pas arrêtés là. Beaucoup ont comparé leur séance photo à une séance avant le mariage et les résultats sont difficiles à ignorer.

Gauti Bhai ne peut voir aucun parampara, pratishtha et anushashan pic.twitter.com/rgHLiq7wmK – Rajabets Inde (@smileandraja) 15 octobre 2022

Plus d’excitation pour le match de cricket Inde vs Pakistan maintenant pic.twitter.com/KuJbZIudwb — Pulkit❤️ (@pulkit5Dx) 15 octobre 2022

Dans les coulisses pic.twitter.com/ZZOCrz0g9s – J (@jaynildave) 15 octobre 2022

Couple sur des parents

Scène en les regardant pic.twitter.com/cn7XzQXOUg — رومانا (@RomanaRaza) 15 octobre 2022

La phase de qualification de la Coupe du monde débutera le dimanche 16 octobre avec le Sri Lanka, champion de la Coupe d’Asie, qui affrontera le pays associé, la Namibie. Les quatre meilleures équipes se rendront au méga événement avec le coup d’envoi de l’étape Super 12 le 22 octobre.

L’International Cricket Council (ICC) a annoncé que l’équipe qui sortira victorieuse de la Coupe du monde T20 2022 remportera un énorme prix de 1,6 million de dollars.

Les finalistes remporteront 800 000 USD et les demi-finalistes perdants recevront 400 000 USD chacun à la fin du méga événement de 45 matchs. La Coupe du monde se jouera sur sept sites différents en Australie. La finale passionnante est prévue pour le 13 novembre à l’emblématique Melbourne Cricket Ground (MCG).

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici