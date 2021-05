La séance photo choquante d’Angelina Jolie avec «des abeilles pendant 18 minutes» interrompt Internet – Regardez une vidéo virale | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice hollywoodienne Angelina Jolie a récemment été vue dans l’une de ses séances photos les plus bizarres et les plus stimulantes pour promouvoir son initiative pour la Journée mondiale des abeilles le jeudi 20 mai.

La séance photo était en collaboration avec National Geographic et a vu la superbe actrice immobile alors qu’elle était couverte d’abeilles pendant 18 minutes! L’étrange exploit a été réalisé avec la plus grande planification et minutie pour garder les abeilles calmes et les empêcher de grouiller et de piquer l’actrice, selon une déclaration du photographe et apiculteur Dan Winters.

Dans la vidéo, l’actrice de « Salt » est immobile et ne bouge que son visage alors que des centaines d’abeilles reposent sur son corps et son visage.

Découvrez sa séance photo choquante:

Dans la légende, le photographe explique comment il a réussi à exécuter le tournage. Il a expliqué qu’il avait engagé son ami Konrad Bouffard, maître apiculteur, pour l’aider. Il a révélé qu’ils utilisaient des abeilles italiennes pour le tournage, qui restaient calmes tout au long du tournage. Selon la légende, chaque membre de l’équipage sur le plateau portait une combinaison de protection, sauf Angelina et l’environnement devait être calme et assez sombre pour garder les abeilles calmes.

Il a écrit: «J’ai embauché mon ami Konrad Bouffard, un maître apiculteur, pour l’aider. Il a contacté l’entomologiste qui a formulé une phéromone spéciale (connue sous le nom de reine phéromone mandibulaire, ou QMP) pour Avedon et a travaillé avec lui pour capturer l’image de l’apiculteur Ronald Fisher, qui est apparu dans son livre « The American West. » L’entomologiste a proposé de nous laisser utiliser la phéromone réelle du tournage Avedon. Nous avons utilisé des abeilles italiennes, gardé calme tout au long de notre tournage par Konrad. porter une combinaison de protection. Il fallait que ce soit calme et assez sombre pour que les abeilles restent calmes. «

Il a également parlé de l’application d’un certain type de phéromone sur le corps de Jolie afin que les abeilles la collectent à l’endroit souhaité.

«J’ai appliqué la phéromone aux endroits de son corps où je voulais que les abeilles se rassemblent. Les abeilles sont attirées par la phéromone, mais cela les encourage aussi à ne pas essaimer. Nous avons également placé un grand nombre d’abeilles sur une planche qui reposait devant de sa taille », a-t-il écrit.

L’actrice Angelina Jolie a pris cette décision audacieuse de poser avec les abeilles puisqu’elle a été impliquée avec l’UNESCO pour construire 2 500 ruches et réapprovisionner 125 millions d’abeilles d’ici 2025. Sa passion pour les abeilles et leur préservation l’a amenée à créer un portrait couvert d’abeilles.