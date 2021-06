La séance d’entraînement en piscine de Radhika Madan vous motivera à aller à la salle de sport ! | Nouvelles des gens

New Delhi : L’actrice de Bollywood Radhika Madan, qui est également une passionnée de fitness, ne manque aucune occasion d’étonner ses fans avec ses nouvelles compétences et techniques. L’actrice a une fois de plus hypnotisé ses fans et les a également encouragés à ne pas manquer leurs séances d’entraînement, quelle que soit la difficulté de la situation.

Radhika a posté une bobine sur son compte Instagram où on peut la voir faire des craquements et cela aussi dans une piscine.

Elle a écrit, « Entraînement nahi mademoiselle karne ka !

#weekendvibes #reelitfeelit.. »

Dans la bobine, l’acteur peut être vu portant un soutien-gorge de sport avec un short de sport. Elle a également été vue portant des aviateurs de couleur orange, ce qui complétait son look. En toile de fond, on peut entendre la célèbre chanson titre du film ‘Style’. Le film est sorti en 2001 et a été réalisé par N. Chandra. Le film avait Sahil Khan, Sharman Joshi et Riya Sen dans les rôles principaux.

Les fans bavent devant sa nouvelle technique et apprécient l’actrice pour ne pas avoir abandonné même en ces temps cruciaux de pandémie. L’actrice est souvent vue partager des bobines amusantes sur son compte Instagram afin de motiver ses fans.

Côté travail, Radhika sera prochainement vue dans ‘Ray’ aux côtés de Harashvarrdhan Kapoor et Manoj Bajpayee. Il sortira sur Netflix le 25 juin 2021.