La séance de tirs au but du Japon a-t-elle été la pire de tous les temps ?

Le Japon est exclu de la Coupe du monde – et après le tourbillon vient un gémissement.

Les Samurai Blue ont été si impressionnants contre les Allemands et les Espagnols en phase de groupes… mais ils n’ont converti qu’un seul de leurs quatre penaltys lors de leur ultime défaite, le gardien croate Dominic Livakovic en sauvant trois sur 12 mètres. Est-ce la pire série de pénalités qu’un pays ait eue à la Coupe du monde ?

Eh bien, peut-être à quel point ils ont été frappés. Un sur quatre est également le pire record qu’une équipe ait jamais eu lors d’une Coupe du monde. Mais bon, le Japon, nous ne sommes personne à qui parler – l’Angleterre vous rejoint avec ce record.

Takumi Minamino rate le premier penalty de la fusillade

Malheureusement, les Three Lions n’ont réussi à marquer qu’un penalty sur quatre lorsqu’ils ont perdu contre le Portugal en 2006. Le seul buteur anglais ce jour-là était Owen Hargreaves, scolarisé en Allemagne. Takuma Asano, le seul buteur du Japon… joue en Allemagne. Peut-être aurez-vous besoin de plus d’Allemands la prochaine fois, les gars ?

Bien que le Japon ait remporté deux fois la phase de groupes avec des statistiques de possession incroyablement basses, les Samurai Blue ont remporté le match contre les Croates au début du match. Cela a été une surprise pour la plupart, étant donné le choix de Hajime Moriyasu d’aller avec un 3-4-3 – peut-être pour céder la possession à des joueurs comme Luka Modric et Mateo Kovacic au milieu de terrain et attaquer à la pause – mais le Japon était vif dès le début. Dans un grand mouvement des Japonais sur la gauche du terrain, l’attaquant de l’Eintracht Francfort Daichi Kamada a raté le bord de la surface de réparation – embarrassant, le ballon est sorti pour une remise en jeu.

Ils ont également obtenu leur récompense avant la mi-temps. L’homme celtique Daizen Maeda était sur place pour tourner la balle depuis un corner magnifiquement travaillé et après un contrôle VAR, le but a été donné. C’était également la deuxième de ces brillantes routines sur coups de pied arrêtés, avec un autre court corner ayant passé juste à côté du poteau de Dominic Livakovic dans la même mi-temps.

La Croatie a également eu ses moments, cependant, finissant par égaliser. Les finalistes de 2018 ont établi un bon rythme précoce avec moins de sept minutes, Ivan Perisic a été mis en travers après que Takehiro Tomiyasu d’Arsenal ait mal évalué un backpass – mais son rival du nord de Londres n’a pas pu battre Shuichi Gonda dans le but sous un angle serré. Perisic a marqué le but Vatreni cependant, le niveau de titre et battre un record national pour le plus de buts dans les tournois majeurs de la nation.

Le vainqueur de celui-ci affronte le Brésil ou la Corée du Sud en quart de finale du tournoi.