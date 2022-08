La SDÉG organise un dîner de reconnaissance des stages – Shaw Local

Le Conseil de développement économique de Grundy a organisé un dîner le 9 août pour célébrer la fin du 10e programme de stages d’été du comté de Grundy et reconnaître officiellement les étudiants qui ont participé au programme de stages pratiques rémunérés.

La présidente et chef de la direction de la SDÉG, Nancy Norton, a ouvert l’événement en souhaitant la bienvenue aux entreprises, aux éducateurs, aux parents et aux élèves à la cérémonie. La sénatrice Sue Rezin a présenté les représentants de l’entreprise ainsi que leurs stagiaires. Le directeur du centre professionnel de la région de Grundy, Lance Copes, s’est également adressé à la foule, discutant des avantages et des opportunités que l’expérience du stage avait donnés aux étudiants.

Les 24 stages rémunérés se sont déroulés dans 11 entreprises différentes, offrant un ensemble diversifié d’opportunités aux étudiants locaux. Le programme a débuté en 2013 avec 12 stages dans trois entreprises. À ce jour, 225 élèves ont suivi le programme, qui est ouvert aux élèves fréquentant l’un des quatre lycées du comté de Grundy ou le GAVC.