Les visiteurs pourront à nouveau monter à pied Le navirela sculpture étincelante de Thomas Heatherwick à Hudson Yards à New York, après que plusieurs suicides ont fermé l’accès au public en 2021.

La structure a rouvert lundi après l’installation de barrières en treillis d’acier du sol au plafond dans ses sections supérieures. Le niveau supérieur restera interdit aux visiteurs et des billets sont requis, selon le Presse associéequi a été le premier à rapporter la nouvelle.

« Il ne se passe pas un jour sans que des visiteurs se présentent à notre personnel pour demander où ils peuvent acheter des billets et quand il rouvrira », a déclaré Jeff T. Blau, PDG de Related Companies, dans un communiqué préparé. « Cet intérêt n’a pas diminué pendant la période de fermeture et nous sommes ravis d’accueillir à nouveau des invités du monde entier à Vessel avec des mesures de sécurité supplémentaires en place. »

La société immobilière Related Companies, propriétaire de Hudson Yards, a commandé la sculpture en cuivre de 16 étages en 2016. Le budget initial était de 75 millions de dollars avant d’atteindre 200 millions de dollars.

Comme le décrit le critique d’art Andrew Russeth dans L’art en Amérique plus tôt cette année, « Cela semble étranger et un peu menaçant, comme une création numérique cliquée et glissée depuis un écran d’ordinateur vers la vie réelle. Il est vide de sens dans sa célébration du capital vertigineux et de l’ambition privée, et même s’il ferme ses portes aux visiteurs peu de temps après, en mai 2021, il doit être considéré comme l’un des projets architecturaux déterminants – l’une des œuvres d’art déterminantes – du ère. »

La conception axée sur les escaliers de Heatherwick visait à fatiguer les visiteurs. Il a également été constaté qu’il n’était pas accessible aux personnes handicapées, ce qui constitue une violation de la loi fédérale. En 2019, les procureurs de New York ont ​​requis le installation d’un mécanisme de levage de plate-forme.

Malgré cette omission, surnomset étant comparé à un chawarma, Le navire est devenu une attraction touristique populaire.

Accès à Le navire a été fermé au public début 2021 après que trois personnes ont sauté de la structure et sont décédées en moins de douze mois. Cela n’a pas motivé l’installation de barrières. Au lieu de cela, le navire a rouvert cette année-là après l’ajout de panneaux de prévention du suicide, une sécurité renforcée et une interdiction des voyages en solo sur ses nombreuses marches. Une autre fermeture a été provoquée deux mois plus tard après qu’un adolescent visitant la sculpture avec sa famille ait mortellement sauté.