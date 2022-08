La sculpture sur pierre donne à Sikandra du Rajasthan une identité spéciale, les ventes dépassent Rs 300 Crore par an

Le district de Dausa au Rajasthan s’est taillé une place internationale dans la sculpture sur pierre. Les artisans de Sikandra ont gagné leur renommée non seulement dans le pays mais aussi à l’étranger.

Le Sikrai tehsil de Dausa a un marché de pierre et les artefacts et les œuvres d’art des artisans de cet endroit ont toujours été à l’avant-garde de la sculpture sur pierre dans tous les marchés de pierre et ont même laissé derrière eux les artisans étrangers. La gravure sur pierre de Sikandra domine le marché international. Environ 20 000 artisans sont engagés dans ce métier dans plus de 600 unités de cette zone et donnent les formes souhaitées aux pièces de pierre.

L’activité florissante de l’artisanat dans ce domaine a déjà franchi 300 crores ₹ par an. Graver sur la pierre est un travail périlleux et les artisans doivent prendre de nombreuses précautions. En raison de la sculpture sur pierre, de nombreuses personnes associées à ce travail souffrent de la maladie de la silicose et beaucoup en sont mortes.

Ce qu’ils disent

Le président de la Stone Market Association, Khairati Lal Saini, a déclaré que l’activité de sculpture sur pierre dans le district a touché 300 crore ₹ par an. De nombreux étrangers visitant cet endroit sont impressionnés par la beauté de la gravure sur pierre et achètent même leurs œuvres.

Un commerçant de pierre, Yadavendra Swami, a déclaré que la pierre à sculpter provient de Makrana et de Bansi Pahadpur. Les gros morceaux de pierre qui proviennent de ces endroits sont coupés en petits morceaux désirés, puis ils sont utilisés pour la sculpture et vendus dans le pays et à l’extérieur.

Il faut 15 jours à 1 mois pour terminer la sculpture

Selon les artisans ici, il leur faut environ 15 jours à 1 mois pour terminer la sculpture. Sur de petits morceaux, ils finissent de tailler en 15 jours mais il leur faut environ 1 mois pour finir de tailler de gros morceaux de pierre.

D’où ils tirent la pierre

Les pierres sont amenées à Sikandra depuis Gwalior, Sarmuthra, Bijoliya, Khatu Bansi Pahadpur, Milti et d’autres endroits du district de Nagaur, puis elles sont utilisées pour la gravure. Les pierres sculptées de cette région sont vendues en Europe, en Arabie saoudite, aux États-Unis et en Australie et dans tous les coins et recoins du pays.

Ils ont surpassé les artisans de Jaipur

La sculpture sur pierre est très ancienne mais à Dausa, la sculpture est spécialement réalisée sur du marbre et des statues de dieux et de déesses hindous sont sculptées ici. Autour de Sikandra, la sculpture sur pierre est très courante et ils le font depuis des temps immémoriaux. Les hommes d’affaires ici disent que les artisans désirent sculpter la pierre tandis qu’à Jaipur, les artisans utilisent différents produits chimiques et poudres pour décorer la pierre. La sculpture faite à Sikandra reste toujours la même et ne change pas.

Il est très demandé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et au Japon

Les sculptures sur pierre réalisées à Sikandra sont très demandées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, au Japon, en Italie, au Népal et au Pakistan, où ces sculptures sont utilisées pour décorer des hôtels et des bâtiments. Auparavant, pour décorer un hôtel à Delhi, des pierres étaient importées d’Australie et des sculptures étaient faites à Sikandra. Les gens importent même des pierres d’Italie et les font sculpter à Sikandra pour les utiliser dans la décoration de leurs maisons et hôtels.

