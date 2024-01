La sculpture paramétrique de VUILD apparaît comme un laboratoire ouvert à l’université de Tokyo

Projet de VUILD pour le centre d’incubation éducative de l’université de Tokyo VUILD a conçu un paramétrique espace nommé The Learning Architecture for Learners, conçu comme un laboratoire ouvert où chacun peut découvrir une technologie de fabrication avancée. Initiée par l’Educational Incubation Center Explayground de l’Université Gakugei de Tokyo, au Japon, la structure prend la forme d’un toit organique, utilisant du béton armé et du bois lamellé-croisé (CLT) comme coffrage. Il intègre des poutres et des panneaux en bois usinés CNC pour créer une surface finie distinctive appelée « coffrage résiduel ». L’équipe paramétrique de VUILD utilise un algorithme géométrique pour générer un modèle CAO, facilitant la création d’un chemin CAM pour l’usinage CNC 5 axes. Les composants prédécoupés sont fabriqués dans l’usine de VUILD à l’aide d’une machine CNC à 5 axes, puis installés dans le bâtiment terminé. Le bâtiment vise à fonctionner comme une installation ouverte, offrant aux individus la possibilité de s’initier à une technologie de fabrication avancée et de participer activement à la création de leurs propres espaces.

forme de toit qui imite les nervures des feuilles trouvées dans la nature, toutes les images de Takumi Ota

Formuler des espaces d’apprentissage innovants

Le défi de conception consistait à créer un espace ouvert et adaptable pour le nouvel enseignement public, servant à la fois d’environnement d’apprentissage et d’espace extensible et sans forme. VUILD (voir plus ici) a opté pour un espace polyvalent de grande portée grâce à une fraiseuse CNC 5 axes. La contrainte était de découper des panneaux CLT jusqu’à 240 mm d’épaisseur, ce qui nécessitait des simulations répétées pour optimiser la forme globale et la commodité de découpe, en tenant compte de la logistique de construction. Les poutres CLT ont été conçues avec une courbe sinusoïdale dans la section longitudinale, créant une coque solide avec une forme de toit imitant les nervures des feuilles. La profondeur de la coque a été obtenue grâce à un motif en zigzag dans la section transversale, et la résistance a été ajoutée en décalant les phases en trois couches. Les panneaux CLT 3D ont été découpés dans l’usine VUILD, assemblés sur place aux poutres et reliés par des ferrures métalliques.

Du béton a été coulé dans les poutres, formant des poutres sur les veines et une dalle de 8 cm d’épaisseur recouvrant les espaces. Cette méthode de construction innovante a été brevetée sous le numéro JP 2021-042568, réduisant les coûts à 60 % par rapport à la méthode normale de construction de coque. La fabrication numérique rationalisée avec des fonctionnalités d’usinage 5 axes nécessitait une optimisation, avec des trajectoires créées spécifiquement pour la découpe 5 axes. Une équipe paramétrique a développé un algorithme géométrique pour les surfaces de forme libre, permettant la génération automatique de documents CAO. Le flux de création de chemin a été conçu pour minimiser l’usinage manuel. Un algorithme de placement automatique des panneaux et de génération de formes place efficacement les pièces dans différentes épaisseurs de panneaux CLT, facilitant ainsi l’optimisation de la structure et de la commodité de la construction.



de grandes ouvertures permettent des connexions intérieures/extérieures. Le terrain entourant le bâtiment offre de nombreuses possibilités d’agrandissement futur.



le bâtiment sera utilisé comme un laboratoire ouvert où chacun pourra découvrir une technologie de fabrication avancée