La sculpture «invisible» d’un artiste italien qui n’existe littéralement pas rapporte 13,36 lakh de roupies aux enchères

Si vous pensiez que les jetons non fongibles étaient étranges, voici, car le monde de l’art est devenu de plus en plus étrange. Un artiste italien a récemment réussi à vendre aux enchères une « sculpture invisible » pour 1 500 euros. L’œuvre « immatérielle » est inhabituelle en ce sens qu’elle n’est « rien », ce qui signifie qu’elle n’existe littéralement pas dans le monde matériel. Créée par l’artiste Salvatore Garau, 67 ans, la sculpture devait être vendue aux enchères pour 6 000 à 9 000 euros, mais a fini par rapporter 1 500 euros (18 300 $ ou 13,36 lakh Rs environ).

L’œuvre d’art, fatiguée d’Io Sono (qui signifie « Je suis ») a été mise aux enchères le mois dernier dans une maison de vente aux enchères italienne appelée Art-Rite. Selon l’artiste, malgré l’absence de toute forme physique, la sculpture existait bel et bien dans son néant. Aux journalistes, Garau a déclaré : « Le vide n’est rien de plus qu’un espace plein d’énergie, et même si nous le vidons et qu’il ne reste plus rien, selon le principe d’incertitude de Heisenberg, rien n’a de poids ». La plate-forme d’information espagnole Diario AS a en outre cité l’artiste disant: « … Il a une énergie qui est condensée et transformée en particules, c’est-à-dire en nous. »

L’acheteur « chanceux » qui a réussi à acheter la « sculpture » ​​a reçu un certificat d’authenticité et un ensemble d’instructions sur la façon d’« exposer » la sculpture invisible. Selon les instructions, la sculpture doit être exposée dans un espace avec cinq par cinq dimensions et aucune obstruction à l’intérieur d’une maison « privée », a rapporté ArtNet.

L’artiste a ajouté qu’en « exposant » un objet invisible dans un certain espace, l’artiste essayait en fait de concentrer les pensées et les perceptions des spectateurs sur cet espace vide. Ceci, à son tour, prêtera diverses formes et nuances à la sculpture.

L’artiste a également comparé son œuvre à l’idée de « Dieu », qui est également sans forme et pourtant censé exister sous la forme sous laquelle nous les voyons. « Après tout, ne façonnons-nous pas un Dieu que nous n’avons jamais vu ? » l’artiste a demandé aux journalistes.

Alors que les cyniques peuvent se moquer des connotations plutôt obscurantistes de l’œuvre de Garau, « Io Sono » n’est pas la première œuvre d’art étrange à avoir fait la une des journaux pour son prix de vente exorbitant. En 2016, le photographe d’origine irlandaise Kevin Abosch est entré dans le monde contemporain. Temple de la renommée du monde de l’art en réussissant à vendre aux enchères une photographie d’une pomme de terre ordinaire pour 1 million de dollars. En 2013, Onement VI, une peinture de Barnett Newman représentant deux rectangles bleus de taille égale, peints sur une grande toile vendue pour un prix exorbitant. 43,84 millions de dollars.

Récemment, avec l’avènement des NFT, le monde de l’art s’est tourné vers davantage d’absurdité et d’abstraction. En mars, par exemple, un seul point rouge de pixel de l’artiste Unhomed se serait vendu en tant que NFT pour près de 900 000 $.

