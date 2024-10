La sculpture d’Ariane à Cambridge suscite un débat sur la « misogynie »

Cependant, l’épouse de M. Turk, Deborah Curtis, a déclaré que la sculpture avait « stimulé les gens et leur curiosité » et favorisé un « débat positif ».

Une sculpture représentant une femme recouverte d’un drap et attachée avec une corde a été qualifiée de « misogyne » par un conseiller municipal.

Jean Glasberg, membre vert du conseil municipal de Cambridge, a déclaré qu’Ariane était une « femme intelligente, courageuse et ingénieuse ».

Sa collègue du conseil, Mme Glasberg, a déclaré que ce n’était pas la première fois qu’elle entendait des critiques à propos de l’article – qui, selon elle, devrait être supprimé.

« Je pense à toutes les femmes dans tant de pays qui sont voilées et incapables de s’exprimer, et à la violence et aux abus envers les femmes qui sont si répandus », a déclaré Mme Glasberg à BBC News.

« Il me semble que cette sculpture ne devrait pas être ici. Est-ce ce que nous voulons que les gens voient à leur arrivée à Cambridge ? ».

Mme Glasberg a déclaré que l’œuvre d’art était une « contradiction » par rapport à la façon dont Ariane était représentée historiquement.

« Ariane n’était pas du tout une victime passive et piégée, c’était une femme intelligente, courageuse et pleine de ressources », a-t-elle ajouté.

« C’est elle qui a donné à Thésée le fil pour sortir du labyrinthe et tuer le Minotaure. »