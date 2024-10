La sculpture d’Ai Weiwei revient à Forks – Winnipeg Free Press

Près de 1 300 vélos stationnent à La Fourche cette semaine, verrouillant l’œuvre d’un sculpteur de renommée mondiale au centre-ville de Winnipeg pour ce qui pourrait être un séjour prolongé.

Une exposition en tournée mondiale de l’artiste et dissident chinois Ai Weiwei, Vélos éternels est arrivé pour la dernière fois en ville en 2019 après une résidence de deux ans à Austin, au Texas. Composée de 1 254 vélos en acier inoxydable fabriqués par Forever Co. de Shanghai — une marque prisée dans la jeunesse de l’artiste — l’installation, haute de neuf mètres et conçue spécifiquement pour le site, est à la fois visuellement frappante et significative à l’échelle mondiale, les spectateurs étant tout aussi susceptibles d’être impressionnés par sa géométrie en nid d’abeille comme son commentaire géopolitique sur la mobilité, la production de masse et la répétition monolithique.

L’installation a été érigée à temps pour la dernière Nuit Blanche pré-pandémique et a été démontée en octobre 2022. Une version plus petite, composée de 18 vélos, a été dévoilée à l’extérieur de la nouvelle salle de concert Desautels de l’Université du Manitoba l’année dernière et devrait rester jusqu’en septembre. 2028.

MIKAELA MACKENZIE / PRESSE LIBRE Forever Bicycles, de l’artiste Ai Weiwei, est de retour à La Fourche après sa précédente installation de 2019 à 2022.

Dans un article paru sur le blog des anciens étudiants de l’université, le directeur de l’école d’art Edward Jurkowski a qualifié l’exposition d’« œuvre qui affirme la vie » dont la présence sur le campus était « un coup majeur pour l’Université du Manitoba ».

Le coût de l’exposition originale de Forks et de la version de l’université, qui mesure près de quatre mètres sur deux, a été financé par le philanthrope local Michael Nesbitt, passionné par les arts.

La Forks Renewal Corporation dévoilera officiellement le travail le mardi 29 octobre, les porte-parole promettant que les détails sur la durée de l’exposition seraient annoncés ce jour-là. Mais les équipes étaient sur place jeudi après-midi pour assembler la vélosculpture, se débarrasser des caisses en bois dans lesquelles les vélos sont arrivés et inciter les spectateurs à commenter l’installation.

Une femme de Calgary qui ne voulait pas que son nom soit utilisé a eu une réponse typique. « Si c’est de l’art, je devrais peut-être être un artiste aussi », a déclaré le visiteur, en ville pour les vacances.

Kathleen MacKenzie, à Winnipeg avant une visite à Churchill ce week-end, a braqué son appareil photo numérique Nikon sur l’installation en cours, mais a eu du mal à trouver un angle approprié par rapport aux grues. Alors qu’elle renonçait à prendre une photo, MacKenzie a discuté de sa propre réaction à l’exposition.

Presse gratuite de Winnipeg | Bulletin L’échauffement Jours de match des Jets de Winnipeg Les jours de match des Jets de Winnipeg, les écrivains de hockey Mike McIntyre et Ken Wiebe envoient des nouvelles, des notes et des citations de l’entraînement du matin, ainsi que des mises à jour sur les blessures et les décisions d’alignement. Arrive quelques heures avant la mise au jeu.

MacKenzie, qui a visité toutes les provinces du Canada avant d’atterrir au Manitoba plus tôt cette semaine depuis son domicile « à un mile de Disneyland », a déclaré qu’elle avait vu une exposition similaire en Europe, où la résidente du sud de la Californie a été choquée par le nombre de cyclistes quotidiens. Dans sa ville natale, dit-elle, les vélos sont toujours considérés comme moins importants que les véhicules à moteur, rappelant une récente collision mortelle qui a tué plusieurs membres de la famille, dont des enfants. Le conducteur était ivre, a-t-elle déclaré en essuyant les larmes de ses yeux.

Quelques instants plus tard, MacKenzie partageait son affection pour le vélo Raleigh de son enfance.

Même si la sculpture d’Ai a des connotations politiques explicites, la réaction de MacKenzie Vélos éternels montre les couches de sens intégrées dans ses pneus et son guidon réfléchissants, d’autant plus que le cyclisme gagne en popularité dans des villes comme Winnipeg.

L’intérêt local croissant pour les voyages à deux roues est statistiquement soutenu par le compteur de vélos clignotant le long du sentier Fort Gibraltar, sur le chemin menant au site de La Fourche. Jeudi, 175 cyclistes sont passés devant le capteur. En 2016, 87 428 cyclistes ont été enregistrés par le compteur vélo ; jeudi à 13 heures, il y en avait 177 679 jusqu’à présent en 2024, ce qui représente une augmentation de 103 pour cent.

[email protected]