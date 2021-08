La sculpture commémorative d’un artiste libanais sur le site de Beyrouth Port Blast suscite des critiques mitigées

Une sculpture d’une figure angulaire géante fabriquée à partir de l’épave de l’explosion du port de Beyrouth de l’été dernier a été dévoilée sur le site lundi, suscitant le soutien de certains mais attisant également la colère d’autres Libanais qui pensent que la justice devrait passer avant les monuments commémoratifs. L’œuvre d’art baptisée « The Gesture » est la création de l’architecte libanais Nadim Karam, un habitant de Beyrouth et artiste qui dit vouloir rendre hommage aux familles des victimes de l’explosion. Il a été financé par un certain nombre d’entreprises privées.

« Vous avez un géant fait de cendres, les cicatrices de la ville et les cicatrices des gens qui n’ont pas encore guéri », a déclaré Karam, ajoutant qu’il espérait que les familles de ceux qui ont perdu la vie verraient le travail de manière positive.

L’explosion du port de Beyrouth a fait plus de 200 morts, des milliers de blessés et de larges pans de la ville détruits. Un an plus tard, aucun haut responsable n’a été tenu pour responsable car une enquête locale est bloquée.

Des proches de victimes ont assisté à l’événement lundi, affirmant que Karam tentait de revendiquer une partie de la ville pour le public.

« Quand vous avez des entreprises indépendantes qui soutiennent le projet et construisent un tel projet pendant sept ou huit mois… je vais certainement soutenir », a déclaré Joseph Chartouni, 46 ans, un architecte qui a perdu sa mère dans l’explosion.

« Pour moi, le fait qu’il soit fait d’acier du chantier, c’est déjà une déclaration. »

Mais d’autres étaient en colère contre le projet, affirmant qu’il ne devrait pas y avoir de commémoration sans que justice soit rendue.

Une campagne sur les réseaux sociaux dénonçant Karam et l’accusant de collaborer avec le gouvernement s’est répandue une semaine avant le dévoilement.

Rawan Nassif, un cinéaste de 37 ans, est l’un des nombreux Libanais offensés par la structure, affirmant que l’explosion ne devrait pas encore être considérée comme un souvenir.

« Les tueurs ont une impunité totale et nous prétendons déjà que quelque chose appartient au passé et nous essayons de le transcender à travers l’art », a déclaré Nassif. « Je pense que c’est une scène de crime qui ne peut pas encore être touchée, et elle doit faire l’objet d’une enquête, vous ne pouvez pas venir faire un événement à partir d’une scène de crime. »

Mais Karam a défendu son travail.

« Toutes nos intentions sont positives et nous n’avons aucune affiliation à aucun parti politique ni à aucun politicien », a déclaré Karam, ajoutant que les affirmations selon lesquelles il serait associé à de hauts responsables étaient fausses. « La statue reflète Beyrouth dans sa tristesse et ses cicatrices.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici