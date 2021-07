La sculptrice Nancy Ann Frankel, 92 ans, « tuée par une amie de la famille, 26 ans, qu’elle a emmenée chez elle pour encadrer »

Un sculpteur de renom a été retrouvé mort et un jeune apprenti qui vivait avec elle aurait admis l’avoir tuée.

Lorsque les flics du comté de Montgomery sont arrivés au domicile de Nancy Ann Frankel sur Spruell Drive mercredi vers 8h20 pour enquêter sur un cadavre – Julia Birch, 26 ans, leur aurait dit qu’elle avait tué son mentor.

Les flics du comté de Montgomery sont arrivés au domicile du sculpteur Nancy Ann Frankel et ont trouvé l’artiste mort dans une chambre

Julia Birch, 26 ans, aurait déclaré à la police sur les lieux, puis interrogée au commissariat, qu’elle avait tué son mentor.

Les enquêteurs ont rapidement trouvé le corps de l’homme de 92 ans dans une chambre – qui, selon eux, « soutient la déclaration de Birch » – et ont placé la jeune doublure en détention, selon un communiqué.

Birch aurait répété qu’elle avait tué Frankel lors d’un entretien de suivi au poste de police, et a déclaré qu’elle avait composé le 911 pour signaler le décès de l’artiste, a noté le communiqué.

En janvier, l’artiste talentueuse aurait invité Birch à vivre chez elle où elle a payé un loyer et a appris à sculpter, selon le Daily Beast.

Elle aurait été une connaissance de la famille de Frankel, a rapporté le média.

Un voisin a admis que Birch avait agi méfiant lorsqu’ils ont interagi.

« Je n’ai vu cette fille que peut-être trois fois, mais quand je l’ai vue, elle semblait, comme, déconnectée », a déclaré Julia Yost dans une interview avec le Daily Beast.

« Ici, tout le monde dit ‘Salut’ et ‘Au revoir’, mais j’ai dit ‘Salut’ et elle m’a regardé et a continué.»

Elle a décrit Frankel comme une âme vivace qui a pelleté sa propre neige.

La sculptrice était également connue pour accueillir des artistes potentiels dans sa maison et pour éponger ses techniques et ses idées.

Dans le tome de 2018 Nancy @ Ninety: Seven Decades of Sculpture de Nancy Frankel, elle était connue comme « une enseignante légendaire du Montgomery College ».

Le co-auteur Richard Francis Harteis a écrit qu’après avoir subi un accident vasculaire cérébral, il a convaincu Frankel de le prendre comme élève.

Elle est également venue de racines modestes pour atteindre la grandeur de l’Ivy League.

« La jeunesse de Nancy a commencé en tant que serveur dans la ceinture de bortsch chaque été, gagnant ses frais de scolarité en tant qu’étudiante en art à la Temple University et plus tard à Columbia », selon la section À propos de l’auteur du livre.

« En tant que jeune mariée, elle a accompagné son mari en Allemagne où elle a poursuivi ses études avec Hans Hoffman à l’Académie des beaux-arts de Munich. »

La femme est devenue une jeune veuve après que son mari «est décédé prématurément après leur retour aux États-Unis», la laissant élever seule leurs deux enfants.

Frankel a élevé une « fille militante pour la paix » et un « fils architecte » qui a également accueilli des petits-enfants.

Dans une description distincte de Frankel, elle est connue pour être religieuse et était aimée de ses amis «pour sa modestie, son honnêteté intellectuelle et son autorité spirituelle».

« Elle est vraiment une sorte de » femme sage « et donne son opinion à l’étude de la Bible à l’aube chaque jeudi matin avant de rentrer chez elle pour enseigner. »

Birch reste en détention sans caution après avoir été accusé de meurtre au premier degré.