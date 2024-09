La sculptrice Alison Wilding : « Certaines de mes œuvres sont très agréables à câliner. Mais je ne veux pas que quelqu’un d’autre les touche » | Art et design

UNLison Wilding est en retard. Son chat a ramené un oiseau à la maison ce matin (« Mort ou vivant ? » lui demande-je, ce à quoi elle répond « Ni l’un ni l’autre ») et elle n’a pas pu supporter de lui tordre le cou. Elle l’a mis dans une boîte et a téléphoné à une amie, et quand ils ont soulevé le couvercle, l’oiseau s’est envolé. Alors que nous nous installons dans son studio – un espace essentiellement monochrome dans une arche de chemin de fer de l’est de Londres – je suggère que c’était une fin heureuse, et elle a l’air sceptique.

Le sculpteur britannique de 76 ans a une exposition couvrant toute une carrière L’exposition, qui s’ouvre cette semaine à la galerie Alison Jacques à Londres, s’intitule Testing the Objects of Affection et, au-dessus du grondement des trains, elle me dit qu’elle parle de sa relation avec les œuvres exposées, qu’elle a façonnée entre 1975 et aujourd’hui. « C’est un test à chaque fois que vous montrez des choses, à chaque fois que vous vous ouvrez au regard du public, quel qu’il soit. » Est-ce intimidant ? « Je m’en fiche », répond-elle, avec un léger sourire. « Je dis ça, mais je le ferai. Je pense que ça va bien se passer en fait – enfin, je l’espère – mais tout peut arriver. »

Wilding est connue pour ses sculptures abstraites, à la fois ludiques et solennelles, généreuses et discrètes. Avec une grande variété de matières premières, de techniques et de formes, elle crée des constructions subtiles et surprenantes qui ne se révèlent que lorsque l’on marche autour, que l’on se tient sur la pointe des pieds ou que l’on se baisse ; elle accorde le même poids aux pièces trouvées et fabriquées, coûteuses ou bon marché. Elle s’est fait connaître dans les années 1980 avec ce qu’on appelle nouvelle sculpture britanniqueun terme générique désignant les créations d’un groupe de jeunes artistes (parmi lesquels Richard Deacon et Anish Kapoor) qui se détournaient de l’art minimal et conceptuel pour adopter une approche plus traditionnelle de la création. Elle a été deux fois présélectionnée pour le prix Turner et est devenue Royal Academician en 1999. En 2019, elle a été nommée OBE.

« C’est un test à chaque fois que vous montrez des choses »… Hocus Pocus, 2022, par Alison Wilding. Photographie : Pawel Kasper Wysocki

Et pourtant, elle a été quelque peu négligée, ce qui a peut-être quelque chose à voir avec le sens flou de son travail et sa réticence à en parler. Quand je l’interroge sur les premières pièces de l’exposition (des photographies de deux installations) : « Je faisais des choses assez absconses à l’époque, et ces deux pièces sont assez étranges… c’est tout ce que je vais dire à leur sujet. » Quant à savoir si elle pense au spectateur lorsqu’elle manipule ses matériaux : « Non, jamais. Je crée du travail pour moi, et… je m’en accommode. » Elle est peut-être directe, mais Wilding est aussi profondément réfléchie, et comme le montre l’oiseau à moitié mort, elle a un côté doux. « Il y a des œuvres que j’ai adoré serrer dans mes bras parce qu’elles semblent très câlines », confesse-t-elle, son visage se plissant en un sourire qui disparaît rapidement lorsqu’elle ajoute : « mais je ne veux pas que quelqu’un d’autre les touche. »

A-t-elle toujours voulu être artiste ? « Je ne me souviens pas avoir été intéressée par l’art, mais je me souviens avoir été intéressée par les objets », dit-elle à propos de son enfance. Née à Blackburn, dans le Lancashire, nous avons grandi à St Ives, où elle prenait une table et la retournait pour s’en servir comme d’un bateau, puis grimpait à l’intérieur d’un rideau qui allait jusqu’au sol et tournait autour d’elle jusqu’à former une spirale. À l’école, elle faisait beaucoup de dessins : « Le genre de trucs introvertis d’adolescente angoissée. » Elle est allée à l’école d’art parce qu’elle voulait être une beatnik. Au Nottingham College of Art en 1966, elle s’est retrouvée entourée d’étudiants qui semblaient tout savoir. « Je ne savais rien et je me sentais complètement perdue jusqu’à ce que j’entre dans la salle de plâtre. C’est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé. »

Elle a commencé à exposer après avoir obtenu son diplôme du Royal College of Art en 1973, où elle était la seule femme de sa promotion et l’une des trois de toute l’école. « C’était un endroit très misogyne, et en fait, d’une certaine manière, je suis devenue l’un des garçons », dit-elle. « Je ne dirais pas que j’étais féministe à l’époque, car je ne me souviens pas d’avoir jamais été en colère à ce sujet. Même si, avec le recul, j’aurais dû l’être. » Se souvient-elle du moment où elle a commencé à… « Être une femme ? » intervient-elle, impassible. Elle était dans une exposition intitulée Eight Artists: Women à la galerie Acme en 1978. « Je ne suis pas sûre que je voudrais être dans une exposition comme celle-là aujourd’hui, car comme beaucoup de femmes artistes que je connais, je me considère comme… une artiste. Qu’est-ce qu’une femme a de spécial ? Je ne sais pas si mon travail crie ceci a été fait par une femme. Ce n’est pas quelque chose à laquelle je pense.

Elle est néanmoins redevable à ses amitiés féminines. Après avoir obtenu son diplôme du Royal College, Wilding s’est sentie isolée. « Les étudiants partent maintenant et traînent en groupe. Ils exposent ensemble, travaillent ensemble et se soutiennent mutuellement. Je ne faisais pas ça. » Au lieu de cela, elle a pris un studio dans un bloc de Stepney Green (pratiquement en face de l’endroit où elle vit aujourd’hui), aux côtés d’artistes plus âgés qu’elle ne connaissait pas. « Je suis sûre qu’ils trouvaient ce que je faisais bizarre. » Ce n’est que lorsqu’elle a déménagé dans un nouvel espace à Wapping à la fin des années 1970 qu’elle a eu le sentiment de faire partie d’une communauté. « Soudain, j’étais entourée de beaucoup de femmes qui me soutenaient vraiment. »

« Je ne sais pas si mon travail crie ceci a été fait par une femme« … Terrestre, par Alison Wilding. Photographie : Pawel Kasper Wysocki

L’année dernière, elle avait un spectacle chez Gagosian à Paris Elle a travaillé avec Phyllida Barlow, avec qui elle a enseigné à Brighton Polytechnic dans les années 1980, et Rachel Whiteread, qui y était étudiante. « C’est intéressant, avec quelqu’un comme Phyllida, parce que nous étions très proches, mais nous travaillions de manières tellement différentes », dit Wilding. « Elle ne pouvait pas s’arrêter de créer, et elle a continué à créer autant qu’elle l’avait toujours fait ; elle avait une compulsion absolue. Je n’ai tout simplement pas ça. Je suis étonnée de voir combien de travail j’ai fait dans les années 80, une chose après l’autre, et combien peu de travail je fais maintenant, à quel point c’est plus difficile. »

ignorer la promotion de la newsletter Votre tour d’horizon hebdomadaire du monde de l’art, retraçant les plus grandes histoires, scandales et expositions Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et les données de Google. politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Pour Wilding, le travail naît du travail. « Il est toujours important de faire quelque chose », dit-elle. « Peu importe de quoi il s’agit. » Souvent, un matériau qu’elle a accumulé pendant des années lui sert de tremplin. La dernière pièce d’Alison Jacques est née de deux bandes de caoutchouc qu’elle avait récupérées d’une œuvre antérieure, à moitié jetées. Elle les a découvertes chez elle et les a apportées dans l’atelier parce qu’elle était coincée. « Je me suis dit que je pourrais commencer une nouvelle œuvre en remodelant le caoutchouc et voir ce qui se passerait. »

Parfois, un matériau se présente de manière inattendue, comme dans la plus petite œuvre exposée : une grenouille desséchée qui escalade un mur. Elle me dit l’avoir trouvée dans sa cave il y a quelques années. « C’est probablement un des chats qui l’avait apportée et elle était morte par manque de quelque chose. » Cela me rappelle quelque chose. « Elle était adulte, dans une pose étonnante de grenouille, et entièrement recouverte de poussière, que j’ai soigneusement balayée avec un pinceau. Elle est posée sur un morceau de cuivre en forme de long triangle, et on dirait qu’elle danse et qu’on la crucifie en même temps. Une sorte de danse macabre. »

Dommage que nous ne puissions pas voir ce qu’elle aurait pu faire avec son ami à plumes.