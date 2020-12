Alors que les perturbations de 2020 ont menacé de perdre l’apprentissage de presque tous les élèves du pays, le bilan a été particulièrement grave pour les étudiants issus de foyers d’immigrants où l’anglais est rarement, voire jamais parlé.

L’enseignement en personne est essentiel pour ces élèves, disent les enseignants, les parents et les experts. Non seulement ils sont entourés d’anglais parlé dans leurs salles de classe; ils apprennent également de manière plus subtile, en observant les expressions faciales des enseignants et les réponses des autres élèves aux instructions. Les enseignants aussi dépendent de gestes non verbaux pour comprendre leurs élèves. Toutes ces choses sont beaucoup plus difficiles à percevoir à travers un écran.

Et au-delà de la salle de classe, ces élèves, connus sous le nom d’apprenants de langue anglaise, absorbent des quantités incalculables d’informations sur la syntaxe, l’argot et le vocabulaire en traînant simplement dans les couloirs et les terrains de jeux avec d’autres élèves – des expériences qui ont été perdues pour la plupart des écoliers de New York cette année. .

« Pour les apprenants de langue anglaise, si vous n’avez pas ces opportunités occasionnelles, informelles et à faibles enjeux de pratiquer l’anglais, vous êtes vraiment désavantagé », a déclaré Sita Patel, professeur de psychologie clinique à l’Université de Palo Alto, qui étudie le santé émotionnelle des jeunes immigrants.