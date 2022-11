La scission offshore d’Irving était une course contre la montre – et les impôts

Les logos d’Irving Oil et de JD Irving Ltd. sont visibles sur les propriétés voisines de la rue Union à Saint John. (Carl Mondello/Radio-Canada)

Alors que la famille Irving du Nouveau-Brunswick se précipitait pour briser son empire corporatif de plusieurs milliards de dollars il y a plus de dix ans, les frères JK, Arthur et Jack Irving se sont mis d’accord sur au moins un objectif commun.

Ils devaient réduire leur facture fiscale.

“La menace d’une imposition massive imminente au Canada en décembre 2013” a été un facteur clé pour se partager la fortune dès que possible, a écrit l’avocat britannique Andrew Hine dans un dossier déposé devant le tribunal des Bermudes en février 2010.

Hine représentait les petits-enfants d’Arthur Irving, l’un des nombreux avocats négociant la division de l’empire, y compris les fiducies offshore exemptes d’impôt créées aux Bermudes par le défunt patriarche KC Irving.

Les trois fils de KC, JK, Arthur et Jack, avaient convenu de scinder le conglomérat, démêlant ainsi un réseau complexe de propriété croisée.

Un “conflit croissant” entre les trois branches de la famille était “de plus en plus problématique”, a écrit Keith Bruce-Smith, un avocat londonien représentant certains des petits-enfants de JK Irving, dans un affidavit légal déposé en mars 2010 aux Bermudes.

Hine a écrit que si le conglomérat ne se séparait pas, “la tension et la méfiance” pourraient “mettre en péril les avantages potentiels disponibles pour les générations actuelles et futures de la famille Irving”.

L’avocat Andrew Hine a écrit dans un dossier que la «menace d’une imposition massive imminente au Canada» était l’un des facteurs incitant les Irving à se partager la fortune familiale. (Taylor Wessing)

Ces commentaires sont contenus dans des documents judiciaires confidentiels jamais rendus publics qui ont été examinés par CBC News et Radio-Canada grâce à une fuite connue sous le nom de Paradise Papers.

Malgré les tensions, les trois branches de la famille étaient d’accord sur la nécessité de finaliser la réorganisation de leur patrimoine d’ici la fin 2013 pour battre un changement majeur aux lois canadiennes sur les impôts et les fiducies.

Une nouvelle législation fédérale entrerait en vigueur pour imposer le revenu des fiducies étrangères au profit des résidents canadiens, comme les fils, petits-enfants et arrière-petits-enfants de KC Irving.

“Si les bénéficiaires sont canadiens, après 2013, ils paieront de l’impôt sur le revenu de placement”, a déclaré Geoffrey Loomer, expert en fiscalité offshore et professeur à la faculté de droit de l’Université de Victoria, dans une interview avec CBC et Radio Canada.

KC Irving a établi deux fiducies aux Bermudes en 1976, une pour ses fils et une pour ses petits-enfants. Il en a créé un troisième par testament à sa mort en 1992.

Le plan qui a pris forme en 2009 et au début de 2010 consistait à déclarer ces deux fiducies nulles, à regrouper leurs actifs dans le KC Irving Estate Trust, puis à les répartir entre les trois familles.

Sinon, la facture fiscale de l’Agence du revenu du Canada “pourrait potentiellement paralyser les entreprises en exploitation”, a écrit Bruce-Smith dans son affidavit.

La fuite comprend des documents du cabinet d’avocats d’Irving aux Bermudes

Les détails de la ruée fiscale des Irving pour diviser leur empire sont révélés dans les Paradise Papers, des documents divulgués au journal allemand Süddeutsche Zeitung et partagés avec le Consortium international des journalistes d’investigation.

De nombreux documents proviennent d’Appleby, l’un des plus grands cabinets d’avocats de services offshore de la planète. Elle a été fondée aux Bermudes et comptait des sociétés Irving parmi ses clients.

La fuite connue sous le nom de Paradise Papers comprend des documents judiciaires contenant de nouveaux détails sur les motifs fiscaux de la scission d’Irving. (Jacques Poitras/CBC)

La famille Irving compte parmi les plus riches du Canada. La fortune de JK Irving a été estimée par le magazine Forbes entre 4,1 et 8,3 milliards de dollars au cours de la dernière décennie. Son frère Arthur a varié de 1,9 milliard de dollars à 5,5 milliards de dollars. Le troisième frère, Jack, est décédé en 2010.

Les opérations forestières et papetières supervisées par JK Irving sont le plus grand employeur du secteur privé au Nouveau-Brunswick. La raffinerie Irving Oil d’Arthur est la plus grande du Canada.

La fiducie Irving libre d’impôt aux Bermudes valait 3 milliards de dollars

Des documents indiquent que la valeur du KC Irving Estate Trust, basé aux Bermudes, était de 3 milliards de dollars – une part importante de la valeur nette totale de la famille – lorsque sa scission a été approuvée en 2010.

Les Bermudes ne facturent pas d’impôt sur les sociétés aux entreprises qui ne produisent ou ne fabriquent rien sur l’île. KC Irving a commencé à enregistrer des sociétés de portefeuille aux Bermudes en 1968 et y a déménagé après avoir quitté le Nouveau-Brunswick à la fin de 1971.

Après sa mort en 1992, son testament a créé le KC Irving Estate Trust aux Bermudes et a nommé trois administrateurs pour le superviser : sa veuve, Winnifred, qui vivait sur l’île, et deux de ses avocats aux Bermudes et à New York.

En nommant des résidents non canadiens comme fiduciaires, Irving s’assurait que l’argent ne pouvait pas être imposé au Canada, ont déclaré des experts à l’époque.

De retour au Nouveau-Brunswick, JK, Arthur et Jack ont ​​continué à gérer les entreprises Irving en équipe.

Le réarrangement de confiance le plus cher “de l’histoire du droit”

Des discussions familiales préliminaires sur une scission étaient en cours en 2000 ou avant, selon l’affidavit de Hine en 2010.

C’est à peu près au même moment où le gouvernement fédéral a commencé à envisager de resserrer les règles fiscales pour les fiducies offshore, a déclaré Loomer.

Les frères JK, Arthur et Jack Irving ont commencé à parler de scinder le conglomérat en 2000 ou avant. (Radio-Canada)

“Leurs conseillers auraient été bien au courant des plans visant à modifier les règles des fiducies non-résidentes du Canada”, a-t-il déclaré.

Un premier accord entre les trois frères sur la répartition des actifs a échoué en 2007.

Le jour de la fête du Canada en 2008, ils ont signé un nouveau protocole d’entente.

Le processus de découpage du KC Irving Estate Trust, impliquant des équipes d’avocats internationaux en fiscalité et en fiducie, était “probablement le réarrangement de fiducie le plus long et le plus coûteux de l’histoire du droit”, a déclaré Frank Hinks, avocat d’Arthur Irving, dans des observations écrites en 2012. .

“Négociations délicates” avec l’Agence du revenu du Canada

Selon les documents divulgués, le plan était de répartir les actifs entre trois sociétés holding créées par les trois frères : JKI Holdco, ALI Holdco et JEI Holdco.

ALI Holdco d’Arthur deviendrait propriétaire des deux tiers d’Irving Oil, tandis que la famille de Jack obtiendrait l’autre tiers, ainsi que des entreprises de construction et d’autres entreprises qu’ils dirigeaient depuis des années.

La succursale de JK a obtenu la pleine propriété des entreprises forestières, de construction navale, alimentaire, papetière et autres qu’elle dirigeait depuis longtemps.

Chaque frère créerait une nouvelle fiducie pour sa branche respective de la famille.

Le processus a nécessité des “négociations sensibles” avec l’Agence du revenu du Canada, selon les observations de l’avocat des Bermudes John Riihiluoma déposées en 2009 demandant que les procédures restent confidentielles.

Selon l’affidavit de Hine, les Irving avaient besoin que l’ARC fournisse une « réponse favorable », sinon la division ne pouvait pas aller de l’avant.

Les documents judiciaires divulgués ne précisent pas exactement ce que la famille voulait que l’ARC approuve.

Mais Hine a écrit dans un affidavit qu’un rejet fédéral pourrait créer des “difficultés majeures” et que la famille pourrait ne pas être en mesure de proposer un nouveau plan avant la date limite de décembre 2013.

2 fiducies intégrées à la succession de KC Irving

Pour diviser l’empire, la famille a d’abord dû éliminer les deux fiducies établies par KC Irving le 28 juin 1976, une pour ses fils et une pour ses petits-enfants.

Ils ont été conçus pour éviter les impôts canadiens, a reconnu Arthur Irving lors d’une audience de découverte en février 1980 dans son affaire de divorce.

Lorsqu’un avocat de sa femme Joan a demandé ce que l’avocat appelait un «cadeau» de 4 millions de dollars à la fiducie des petits-enfants en 1976, Arthur a répondu: «C’était une bonne affaire, des raisons fiscales».

REGARDER | Apprenez-en davantage sur ce que CBC et Radio-Canada ont trouvé dans des documents divulgués sur l’utilisation des paradis fiscaux par la famille Irving : Un regard exclusif sur les avoirs offshore des Irving aux Bermudes Des documents examinés par CBC et Radio-Canada révèlent de nouveaux détails sur l’utilisation des paradis fiscaux par la famille d’affaires du Nouveau-Brunswick.

En 2010, cependant, les fiducies des fils et des petits-enfants étaient devenues un problème fiscal potentiel.

Étant donné que leurs bénéficiaires vivaient au Canada, la nouvelle législation rendrait les fiducies imposables à la fin de 2013, si elles existaient encore.

Des avocats ont demandé à un juge des Bermudes d’invalider les fiducies. S’ils sont déclarés nuls, leurs biens « tombent dans » le KC Irving Estate Trust, a écrit Riihiluoma, contribuant à la « mise en œuvre efficace sur le plan fiscal » de la scission.

Hine a convenu: l’annulation des deux fiducies produirait «une économie d’impôt importante», tandis qu’un échec «affecterait considérablement le montant de trésorerie disponible pour Irving Oil en raison de la nécessité de financer l’impôt à payer».

Pour Hine, cet échec mettrait en péril la société pétrolière qui reste une source fiable de richesse pour les descendants d’Arthur, qu’il représentait – et bouleverserait ainsi la division soigneusement négociée conçue pour traiter équitablement toutes les branches de la famille.

Un autre avantage de l’invalidation, a noté Riihiluoma, était que l’Agence du revenu du Canada serait la seule partie à « souffrir financièrement » du déménagement.

Le fisc fédéral n’est pas intervenu

L’ARC était au courant de la scission mais “n’a donné aucune indication d’un quelconque désir” d’intervenir dans le processus judiciaire des Bermudes, a ajouté Riihiluoma dans le dossier de décembre 2009.

Pour invalider les deux fiducies, les avocats ont fait valoir devant un juge des Bermudes qu’elles n’avaient jamais été correctement créées en premier lieu.

En effet, les héritiers de KC Irving remettaient en question l’une de ses manœuvres au large.

De gauche à droite : Arthur Irving, JK Irving, Jamie Irving, KC Irving et Jack Irving. (Radio-Canada)

Les fiducies n’étaient pas vraiment indépendantes comme l’exige la loi, a soutenu Riihiluoma dans ses observations, parce qu’Irving a maintenu “une domination et un contrôle total” sur elles de son vivant, y compris le pouvoir de “bénir toute transaction de fiducie”.

Le 22 mars 2010, le juge en chef Richard Ground de la Cour suprême des Bermudes a accepté d’invalider les fiducies, regroupant leurs actifs dans le principal KC Irving Estate Trust.

La famille avait battu le délai et évité une énorme facture fiscale.

Ground a également approuvé en principe la scission en trois parties de la fiducie nouvellement fusionnée entre les familles JK, Arthur et Jack Irving.

Les avocats se sont rapidement mis au travail pour mettre la division en vigueur.

La facture juridique finale était d’environ 100 millions de dollars, selon le nouveau juge en chef des Bermudes, Ian Kawaley, dans une décision de 2012 liée à l’affaire.

Les porte-parole de JD Irving Ltd. et d’Irving Oil ont refusé les demandes d’entrevues de CBC News et de Radio-Canada et, dans des déclarations envoyées par courriel, n’ont pas répondu aux questions sur la scission de la fiducie offshore ou ses implications fiscales.

Le fils de Jack Irving, John, n’a pas répondu à une demande d’interview. Kenneth Irving, qui a quitté Irving Oil en 2010, a dit non à une entrevue.