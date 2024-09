La scission d’Annapurna Interactive serait due aux inquiétudes du personnel concernant la direction de l’entreprise

De plus amples détails ont émergé suite à la grève massive de l’équipe d’Annapurna Interactive la semaine dernière, des sources ayant déclaré à IGN qu’elles n’étaient apparemment pas au courant de l’accord avec Remedy jusqu’au jour de son annonce, et qu’elles étaient « confuses, préoccupées et frustrées » par la direction de l’entreprise.

On savait déjà que l’équipe avait quitté le club en raison d’une rupture des négociations visant à séparer sa division de jeux de sa société mère Annapurna Pictures. IGNle plan prévoyait la création d’une nouvelle société appelée Verset à partir d’Annapurna Interactive, qui deviendrait la « branche indépendante » d’Annapurna.

Alors que les négociations étaient en cours, l’équipe aurait découvert en août que le cofondateur d’Annapurna Interactive, Hector Sanchez, avait été « discrètement réembauché » comme président des médias interactifs et nouveaux par la PDG d’Annapurna Pictures, Megan Ellison, et travaillait sur « des projets de jeux à l’insu du reste du personnel d’Interactive ».

Sanchez a quitté Annapurna Interactive en 2019 pour rejoindre Epic Games en tant que responsable d’Epic Games Publishing, poste qu’il a quitté en février 2024.

Un porte-parole d’Annapurna a affirmé que les discussions entre Sanchez et Ellison avaient commencé plus tôt cette année, avant qu’elle ne lui propose le poste chez Pictures où il « dirigerait les efforts dans l’espace des jeux AAA et AA, y compris les propriétés transmédia ».

Cela incluait l’accord entre Annapurna Pictures et Remedy Entertainment annoncé en août – un accord dont les sources affirment que l’équipe Interactive n’était pas au courant jusqu’à ce qu’il soit annoncé.

Pendant ce temps, Annapurna Pictures a mis fin aux discussions sur la scission d’Interactive. La société a déclaré que cela était dû au « manque de réponse du directeur d’Interactive, Nathan Gary, aux demandes de commentaires sur les projets de loi ».

Cependant, des sources ont déclaré à IGN qu’ils « ont commencé à voir des signes d’une plus grande implication d’Ellison dans les accords, les projets et les budgets d’Annapurna Interactive d’une manière qui a commencé à les rendre encore plus mal à l’aise avec la direction de l’entreprise », ce qui a abouti à une grève massive.

Annapurna a également clarifié l’avenir des jeux en développement, notamment Blade Runner 2033 : Labyrinth. Le développement se poursuivra malgré la démission de sa directrice de jeu Chelsea Hash et de nombreux membres de son équipe de développement.

Un porte-parole d’Annapurna a déclaré : « La situation dans son ensemble est déconcertante, mais nous nous concentrons désormais sur l’avenir. Nous avons eu de très bonnes conversations avec une grande majorité de nos équipes de développement existantes et nous sommes reconnaissants de leur partenariat. »