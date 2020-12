Russell Watson travaillait comme coupe-boulons avec 90 £ par semaine lorsqu’il a rencontré sa première épouse Helen Watson Roberts dans un pub à Irlam, Salford.

Helen, alors âgée de 18 ans, n’avait aucune idée de I’m A Celebrity. Russell, alors âgé de 21 ans, pouvait chanter jusqu’à ce qu’il prenne une guitare un jour dans la chambre.

Bien qu’il n’ait eu aucune formation vocale, il était clair que Russell avait un talent, et Helen a dit qu’elle l’avait encouragé à commencer à chanter dans les clubs et pubs pour hommes qui travaillent.

Selon Helen, c’était son idée pour Russell de se concentrer sur des chansons plus théâtrales telles que des morceaux de Phantom Of The Opera et Nessun Dorma – qui finiraient par faire de lui une star.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



En 1990, sa carrière a commencé à décoller lorsqu’il a remporté le concours Search for a Star de la Manchester Piccadilly Radio, et lui et Helen se sont mariés en 1993.

Mais sa grande rupture est survenue en 1999 lorsqu’il a été choisi pour chanter l’hymne national lors de la finale de la Rugby League Challenge Cup à Wembley et lors du dernier match de la Premiership entre Manchester United et Tottenham Hotspur à Old Trafford.

C’est cette dernière performance qui l’a fait remarquer, et en 2001, il a sorti son premier album, intitulé The Voice.









Leur deuxième fille Hannah est également arrivée, mais quatre mois plus tard, le mariage de Russell avec la dîneuse à temps partiel Helen était terminé.

Selon Helen, Russell a mis fin à leur mariage lors d’un appel téléphonique lors d’une tournée en Amérique du Nord en mars 2001 – affirme que Russell a toujours nié.

«Il a mis fin à notre mariage avec les mots« C’est fini, je ne reviens pas ». Puis il a envoyé quelqu’un avec une camionnette pour ses affaires», a-t-elle déclaré au Daily Mail en 2014.

Elle croyait que les fissures commençaient à apparaître depuis un certain temps et alléguait qu’elle avait été renvoyée par certains de ses proches à cause de ses vêtements terre-à-terre.









Helen a déclaré: « Il y avait beaucoup de gens autour de lui qui n’étaient pas bons pour lui. Son peuple me disait des choses comme ‘Oh tu ne peux pas venir avec nous, [you’re] portant une robe Asda. Je me sentais comme le dumbo à la maison pendant que Russell galopait dans ses limousines et ses vêtements de marque.

« Je pense que tout a changé quand Russell a signé son premier contrat d’enregistrement. Il a été soudainement entouré de managers (depuis son départ) qui lui ont dit qu’il était une grande star. Russell est tombé sous le charme, crochet, ligne et plomb … tout a changé pour le pire dans notre mariage. «

Russell, cependant, brosse un tableau très différent. D’une part, il a qualifié ses allégations d’appels téléphoniques «si loin de la vérité, c’est risible», et a insisté sur le fait que la célébrité n’avait rien à voir avec leur séparation.

Dans son autobiographie, Finding My Voice, il a écrit: «Cette croyance que la célébrité est intervenue, m’a gonflé la tête et m’a fait laisser Helen dans l’embarras n’est pas vraie.







(Image: RUSSELL WATSON COLLECT.)



« Nous étions un couple en guerre, nous disputions à propos des mêmes choses que tous les autres couples: les enfants, l’argent, la famille, mon travail. Nous nous sommes battus avant la séparation, nous nous sommes battus pendant le divorce et, pour faire bonne mesure, nous nous sommes aussi battus après . «

Helen a épousé l’ingénieur Tony Roberts en 2009 après s’être rencontrée dans un pub local tandis que Russell a noué le nœud avec Louise Harris en 2015.

Et malgré l’acrimonie initiale avec Helen, dans son livre de 2008, il a confirmé qu’ils l’avaient depuis dépassé.

« La relation est sur un pied d’égalité ces jours-ci », a-t-il écrit. « Nous nous entendons bien ces jours-ci. »

Vous voulez tous les derniers potins directement de la jungle? Rendez-vous sur la page Facebook dédiée I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here de Mirror Online ici.

* I’m A Celebrity continue ce soir à 21h sur ITV