La scientifique d’origine éthiopienne Gebisa Ejeta a reçu la Médaille nationale de la science, la plus haute distinction décernée aux scientifiques aux États-Unis.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il avait décerné à M. Ejeta la médaille pour ses “contributions exceptionnelles à la science de la génétique végétale”.

M. Ejeta est reconnu comme l’un des plus grands généticiens végétaux au monde.

Il se spécialise dans l’étude du sorgho, une source alimentaire populaire en Afrique.

En 2009, M. Ejeta a remporté le prestigieux Prix mondial de l’alimentation pour avoir développé un hybride de sorgho résistant à la fois à la sécheresse et à la mauvaise herbe parasite Striga, qui envahit couramment les fermes en Afrique.

Le sorgho est la cinquième culture céréalière la plus importante au monde, après le maïs, le blé, le riz et l’orge.

C’est également la deuxième céréale la plus importante en Afrique et elle a été adoptée comme aliment de base par plusieurs pays du continent, en particulier ceux sujets à la sécheresse.

M. Ejeta a grandi dans une maison d’une seule pièce au toit de chaume dans un village du centre de l’Éthiopie, non loin de la capitale, Addis-Abeba.

Cependant, il avait un accès limité à l’école et devait parcourir 20 km (12 miles) pour se rendre dans une ville voisine pour assister aux cours, et ne rentrait chez lui que le week-end.

Son enfance, marquée par la faim et la pénurie alimentaire, a fortement influencé ses recherches scientifiques au fil des années, le motivant dans sa quête d’amélioration de la sécurité alimentaire.

Il a mentionné avoir souffert de la faim lorsqu’il était enfant dans l’une de ses interviews avec la BBC.

“Quand j’allais à l’école loin de chez moi, j’avais invariablement faim. En fait, en me souvenant de l’école primaire, je peux compter le nombre de jours où je prenais mon petit-déjeuner.”

Il a ajouté qu’aller à l’école le matin “avec le ventre vide est un défi. J’ai donc régulièrement faim”.

Le président de l’Université Purdue dans l’État américain de l’Indiana, où M. Ejeta travaille comme professeur et dirige des programmes mondiaux de sécurité alimentaire, a célébré cette récompense, saluant M. Ejeta comme « un modèle de persévérance » et « l’un des généticiens les plus influents du monde ». le monde”.

“Notre université célèbre un autre honneur prestigieux et largement mérité”, a déclaré Mung Chiang, président de l’Université Purdue.

M. Ejeta, qui possède la nationalité américaine, était l’un des neuf éminents scientifiques américains récompensés mardi à la Maison Blanche par le président Biden.

“En développant des variétés de sorgho qui résistent aux sécheresses et aux parasites, il a amélioré la sécurité alimentaire de millions de personnes”, a déclaré le président Biden lors de la cérémonie de remise des prix.

“Son plaidoyer en faveur de la science, de la politique et des institutions comme éléments clés du développement économique a amélioré la fortune des agriculteurs et renforcé l’âme des nations”, a-t-il ajouté.

La Médaille nationale de la science est décernée par les présidents américains depuis 1959 à « des individus méritant une reconnaissance particulière pour leurs contributions exceptionnelles » dans divers domaines scientifiques.

M. Ejeta a également reçu le National Hero Award du gouvernement éthiopien peu après avoir remporté le Prix mondial de l’alimentation en 2009, la plus haute distinction nationale décernée aux citoyens éthiopiens.

Il a également été nommé au Conseil pour le développement international de l’alimentation et de l’agriculture en 2011 par le président américain de l’époque, Barack Obama.

