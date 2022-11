La scientifique en chef de l’OMS, Soumya Swaminathan, quitte son agence

La scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi qu’elle quittait l’agence, le premier d’une série de départs très médiatisés attendus par l’organisme de santé mondial alors qu’il se prépare à un avenir post-pandémique.

Le départ de Soumya Swaminathan, un pédiatre indien, annoncé sur Twitter, intervient alors que le deuxième mandat du directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus à la tête de l’agence des Nations Unies, âgée de 74 ans, commence. Swaminathan n’a pas donné de raison.

D’autres personnalités, dont le Dr Ren Minghui, directeur adjoint de la couverture sanitaire universelle et des maladies transmissibles et non transmissibles, le Dr Mariângela Batista Galvão Simão, responsable de l’accès aux médicaments, partent également, selon des sources sanitaires et diplomatiques, et d’autres sont attendus.

LES INFECTIONS FONGIQUES POTENTIELLEMENT MORTELLES MONTENT PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID, QUI DIT

Un porte-parole de l’OMS s’est refusé à tout commentaire.

Tedros, qui a entamé son deuxième mandat en août, n’a donné aucune raison pour un remaniement plus large, et certains membres du personnel prennent leur retraite. Il est courant que les directeurs de l’OMS ajustent leur équipe de direction lorsqu’ils commencent une nouvelle période de mandat.

Les diplomates disent que certains donateurs ont également suggéré en privé des réformes pour rationaliser l’équipe de direction de 18 membres de Tedros basée au siège de Genève.

“Ce n’est pas mauvais pour l’efficacité s’il y a moins de personnes à ces postes”, a déclaré un diplomate basé à Genève. Un autre a déclaré qu’il est prévu que certains postes resteront vides. On ne sait pas encore quand l’OMS annoncera qui assumera les rôles.

Alors que le COVID-19 recule à l’échelle mondiale, l’OMS fait face à de multiples défis, tant sanitaires qu’institutionnels.

Il dirige les efforts pour lutter contre deux autres urgences sanitaires mondiales – la variole du singe et la poliomyélite – et cherche à faire avancer un programme de réforme ambitieux pour mettre à jour les règles sanitaires mondiales.

QUI DÉCLARE LA MONKEYPOX TOUJOURS UNE URGENCE SANITAIRE MONDIALE

L’attention croissante portée à l’impact du changement climatique sur la santé ainsi que le besoin urgent de rattraper son retard après l’impact du COVID sur les systèmes de santé du monde entier figurent également en tête de l’agenda de l’OMS.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Une ancienne source de l’OMS a déclaré que le but des changements était de donner un nouvel élan à l’agence à la suite de la pandémie, qui a mis l’organisme de santé mondial et son équipe de direction sous les projecteurs comme jamais auparavant.