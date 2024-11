La science surprenante derrière les sosies

La conclusion d’Esteller était que, même si leurs épigénomes et leurs microbiomes étaient complètement différents, des sosies sans lien de parenté partagent en fait des parties distinctes de leur constitution génétique . Il a expliqué que les séquences génétiques qui contrôlent des caractéristiques telles que la structure osseuse, la pigmentation de la peau et la rétention d’eau affectent toutes l’apparence d’un visage humain. Sur le génome humain, ces séquences incluent des sites polymorphes, dans lesquels une seule paire de bases d’ADN présente différentes variantes dans la population – et les sosies partageaient les mêmes variations.

Les comparaisons génétiques ont permis de garantir que les « ultra-similaires » étudiés n’étaient pas réellement liés et que leurs similitudes en termes d’apparence et de génome étaient purement fortuites. En fin de compte, souligne Esteller, il n’existe qu’un nombre limité de façons de créer un visage humain.

« Il y a tellement de gens dans le monde à l’heure actuelle qu’à terme, ceux qui partagent un plus grand nombre de personnes [genetic] des variantes sont attendues », a-t-il expliqué.

En prouvant que les personnes qui se ressemblent partagent certains gènes, Esteller espère faire progresser la science du diagnostic en utilisant la reconnaissance faciale pour diagnostiquer plus tôt les maladies génétiques rares chez les enfants.

La base génétique des personnalités

Nancy Segal, professeur de psychologie à l’Université de Californie à Fullerton, où elle est directrice et fondatrice du Twin Study Center, est une autre scientifique qui a utilisé le projet photo de Brunelle comme base pour une enquête scientifique. Ses recherches portent principalement sur les jumeaux, mais lorsqu’elle a entendu parler du projet de Brunelle, elle a vu une opportunité de régler un débat scientifique restreint mais bruyant.